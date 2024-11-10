灣仔名人扒房Nebraska最後一日營業　老闆嘆月月蝕錢：時勢係咁囉

本港餐廳結業潮持續，在灣仔開業已8年的名人扒房Nebraska Hong Kong，早前亦宣布結業，今日（10日）為其最後營業日。老闆楊先生嘆道，自疫情至今，港人消費習慣改變，現時很多人選擇在外地消費，餐廳自2022年始，每月虧損逾十萬元，「係宜家呢個社會，冇話唔捨得，時勢係咁囉。」



餐廳結業在即，不少熟客特意來告別，早前更有已移居外國的客人回港光顧，楊先生說：「多謝佢地（客人）照顧我咁多年，冇佢地支持，我冇呢個位置。」



今年8月，Nebraska Hong Kong於社交平台宣布將結業，今日（10日）為最後營業日。（蘇煒然攝）

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Nebraska Hong Kong在灣仔開業已8年，其前身為40年老店樂意扒房（Louis’ Steak House）。餐廳開業以來，一直吸引不少明星光顧，其社交平台曾貼出周潤發及劉青雲等光顧時的照片，因此被坊間稱爲「名人扒房」。今年8月，餐廳於社交平台宣布將結業，今日（10日）為最後營業日。

今年8月，Nebraska於社交平台宣布將結業，今日（10日）為最後營業日。（蘇煒然攝）

宣布結業後，不少留言表示不捨得。餐廳老闆楊先生則說：「宜家呢個社會，冇話唔捨得，時勢係咁囉，呢四年半運作都幾艱難。」

他解釋，自疫情開始，餐廳營業時數便受限聚令影響，每日營業額只能「賺返少少燈油火蠟」。其後他觀察到港人消費習慣改變，「多咗人work from home（在家工作），又可能自己煮飯」，加上現時不少港人選擇在外地消費，本地消費力變相減少。

楊先生指，以往午餐時段餐廳常常滿座，但自疫情後，午餐時段經常只有一兩位客人，晚餐時段亦十分冷清，「分分鐘都只有一個客，兩個人都可以包到場。」

營業額持續低迷，而業主亦未曾減租，楊先生嘆，自2022年開始，餐廳每月虧損超過10萬元，直言「前途一片灰暗。」

餐廳老闆楊先生嘆，自2022年開始，餐廳每月虧損超過10萬元。（蘇煒然攝）

記者今午約12時半到餐廳，見餐廳內有十數名客人。楊先生表示，自餐廳八月宣布結業後，每日的客人有增多，當中多為熟客。他指，有幫襯超過20年、已移民加拿大的客人，上個月特意回港，與餐廳作最後告別。楊先生說，「多謝佢地（客人）照顧我咁多年，冇佢地支持，我冇呢個位置。」

周先生及周太太在Nebraska也是餐廳常客，當餐廳仍是樂意扒房時已有幫襯，40年來，每月至少幫襯1次，聽到結業消息後，近月更會每兩星期便來光顧一次，今日亦是特意前來與餐廳告別。

對於餐廳結業，他們直言可惜：「（呢到）service好，野食好有水準，招呼好。大家都好好朋友，好可惜。」惟他們也表示，餐廳結業潮難以避免，「冇辦法，香港經濟唔好，業主又唔肯減租，人又少咗，呢個係一個趨勢。」

周先生及太太在Nebraska仍是樂意扒房時已有幫襯，是餐廳40年來的常客，聽到結業消息後，今日亦特意前來與餐廳告別。（蘇煒然攝）