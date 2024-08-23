灣仔名人扒房Nebraska宣布11月結業　餐具家俬屆時免費送市民

在灣仔開業已有8年、不少名人光顧的扒房「Nebraska Hong Kong」日前宣布11月10日結業，並將於11月11日至13日進行清理，由於部份餐飲用具及用品沒法帶走，為減少浪費，觀迎市民屆時免費自取，或以較優惠方式選購合適的餐具或傢俬。



Nebraska Hong Kong日前在社交平台發文，公布結業消息，感謝顧客支持。該店開業以來，吸引不少明星光顧，其社交平台曾貼出周潤發、劉青雲、黃秋生等光顧時的照片。餐廳除了主打牛扒外，厚切花膠亦是招牌菜。對於其宣布結業，不少網民留言表示不捨。

創辦人為「樂意扒房」家族後人

資料顯示，Nebraska Hong Kong的創辦人是灣仔「Louis Steak House」（樂意扒房）的家族後人，餐廳亦標有「Member of Louis' Steak House」字眼，後者在1974年開業，但至2016年3月因業主大幅加租，逾40載老店無奈結業。