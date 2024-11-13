約2.3萬港生赴內地讀書　三年增27%　上學年撥款6300萬資助升學

過去三年，前往内地升學的香港學生人數不斷上升，至2023/24學年，共有23,317名港生到内地修讀本地及研究生課程，比起2021/22學年增加約27%。教育局指，未來會繼續透過內地大學升學資助計劃，資助有意到内地升學的香港學生，暫未有計劃擴大至研究生課程



過去三年，在内地高校就讀的香港學生人數不斷上升。（資料圖片）

教育局現有兩個計劃支援香港學生在内地升學，分別是「内地高校招收香港中學文憑考試學生計劃」及「内地大學升學資助計劃」。根據教育局數據，兩個計劃的獲批人數近年都有增加。前者的獲取錄人數，從2021/22學年的2,266人，升至今學年的2,340人，增幅為3.3%；而「内地大學升學資助計劃」的獲批人數，則從2021/22年的4,422升至上學年的4,601，升幅約4%，政府對該計劃的資助金額亦從5600萬增加至6300萬。

香港學生在内地就讀高等院校的總人數，從2021/22學年的18,430人，上升到上個學年的23,317。選委界立法會議員梁毓偉關注，隨内地升學的香港學生不斷增加，教育局會否將資助計劃擴展至研究生。局方則回覆指，現時未有該計畫，但未來會繼續資助有意到内地升學的香港學生。