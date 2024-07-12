DSE｜逾3成應屆考生考慮赴內地升學 　台灣僅佔14.6%

香港中學文憑試將於下週三（17日）放榜，青年新世界今（12日）公布考生對內地和台灣地區升學取態的調查結果，發現僅14.6%受訪考生有意赴台灣升學，對比2021年的22.1%，出現「斷崖式」下降，機構分析，主因是社會事件掀起報讀高峰後回落，部分學生反映當地教育質素參差有關。相反，有意到內地升學的港生人數有上升趨勢，今年佔比達33%，受訪考生稱因為收生要求低、學費較平等。



青年新世界發表學生對在內地和台灣地區升學意向的調查結果。（董素琛攝）

往內地升學人數增 逾六成受訪學生稱因收生要求低

青年新世界今年6月透過電話問卷，訪問了322名應屆文憑試考生會員，了解他們對中國內地及台灣地區升學的取態，及對教育局和學校在內地升學輔導支援的意見。機構調查指，有33%的受訪文憑試考生表示考慮到內地升學，較去年同類調查增加了5.3個百分比，主因是內地院校收生要求較低（63.8%）、學費較平（48.6%）及內地有較多發展機會和地理位置接近香港（各佔46.6%）。

陳嘉敏（右）指，香港與大灣區的融合趨勢是其中一個學生考慮到內地升學的原因。（董素琛攝）

根據教育局學校教育統計組公布的《中六學生出路統計調查報告書》，到內地繼續升學的畢業生百分比由疫情前2018至2019學年的28.9%，大幅上升至2022至2023學年的39.7%。

青年新世界義務總幹事陳嘉敏指，內地社會發展迅速，在生物科技和人工智能方面的發展甚至較香港快，部分學校甚至可提供大型實習機會予學生，反之香港卻未必能夠提供，吸引港生返內地就讀。

另外，機構的調查顯示，僅有14.6%受訪學生表示考慮過台灣升學，較2021年的22.1%大幅下降。而根據《中六學生出路統計調查報告書》，僅有12.1%學生於2022至2023學年到台灣升學，遠低於高峰時2019至2020學年的26.2%。

賴同學（右二）不擔心內地學歷在港的認受性問題。（董素琛攝）

機構：台灣升學考生銳減 社會事件後報讀人數回落

陳嘉敏表示，2019年社會事件的時候出外升學的人數有明顯上升，而當時台灣社會亦顯示出一個很歡迎香港學生到當地讀書的環境，惟台灣大學水平較參差，與部份同學的預期落差較大，「佢讀嗰個學科可能有十幾個教授，但係得幾個學生」；再加上同學與台灣學生相處的融合程度亦沒有想像中高，「有啲學生甚至只係讀左一年就返來（香港）。」

然而，並非所有內地學歷在港都獲承認，被問到會否擔心內地學歷認受性的問題，有意到內地升讀醫療相關學科的賴同學表示不擔心，指會視乎學校的排名、教學方式、興趣和氛圍選擇學校。她繼指，內地很多醫療相關學科在港均獲認可，打算畢業後在港發展。