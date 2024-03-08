內地升學｜138間高校招DSE生　港科大（廣州）值得報名嗎？

2024/25內地高校招收香港中學文憑考試（DSE）學生計劃，將於3月1日起開始接受網上報名。今年內地高校由132間增加至138間，6間新增高校中，香港科技大學 （廣州）是其中一間，究竟有甚麼學科可選？對港生又有甚麼吸引之處？



內地升學｜138間大學 3月1日起網上報名

香港科技大學（廣州）與香港科技大學兩校採取「港科大一體，雙校互補」框架，兩校學生有不少交流機會，本科畢業生若符合資格將獲頒雙證書。（香港科技大學（廣州）官網/當代中國授權）

國家教育部公佈，2024/2025年共有138間內地高校參與招收中學文憑試（DSE）計劃，當中包括清華大學、北京大學、復旦大學、中山大學，以及暨南大學等。這些高校將依據DSE成績錄取應屆文憑試的考生，考生不需要參與內地聯招試。

今年新增6間院校，分別為香港科技大學（廣州）、華南農業大學、浙江工業大學、紹興文理學院、西南交通大學，以及西北工業大學。其中，位於廣州南沙區的香港科技大學（廣州）是香港科技大學與內地合作興建的，究竟有甚麼特色？又有甚麼具優勢的學科？

內地升學｜港科大（廣州）與港科大有關？

香港科技大學 （廣州）於2022年6月獲教育部批准設立，由香港科技大學、廣州大學與廣州市人民政府合作籌建，兩校具獨立法人資格，財務自主，學術互補，由廣州省人民政府管理。

香港科技大學（廣州）於2022年開校，今年首次參與免試招收DSE學生，（香港科技大學（廣州）官網/當代中國授權）

港科大（廣州）的特色，是為融合內地與香港優質教育資源、探索前沿交叉學科建設、創新人才培養模式、培養具有國際視野的創新型人才、推動國家高等教育綜合改革，以及為大灣區培養人才而設。

港科大（廣州）與港科大將在「港科大一體，雙校互補」的框架下合作。今年，港科大（廣州）首次參與免試招生計劃，向香港DSE學生開設的本科學科有三個：就是「人工智能」、「數據科學與大數據技術」，以及「智能製造工程」。

內地升學｜3大本科招生：人工智能、大數據、智能製造

「人工智能」本科課程的內容是結合「人工智能」與多個跨領域學科，包括人工智能「+金融」、「+商業」等，培養理論與實踐並重的創新人才。

學生學習人工智慧的核心基礎知識，如機器學習、資料探勘、知識表示與處理等，能熟練運用電腦視覺、自然語言處理、自動規劃及相關技術，畢業後有能力在電腦與網路領域以及相關人工智慧應用產業從事科學研究、應用開發、技術管理與諮詢等工作。

畢業生的就業領域涉及智慧金融、智慧城市、電腦視覺、數據服務、智慧教育、智慧醫療、智慧交通、智慧零售、智慧製造、元宇宙實現等方面。

「資料科學與大數據技術」本科課程是電腦科學、統計學、數學等領域的交叉融合學科，培養新型數據科學複合型人才，以系統的數據思維解決實際應用的複雜問題，應對當前數據科學與大數據的難題。

隨着大數據相關產業的快速發展，數據科學和大數據專業已成為市場上炙手可熱的人才。

智能製造是全球製造業發展的焦點。「智慧製造工程」課程培養能夠滿足未來高端裝備製造業及相關產業發展的需求，有智慧製造和數理基礎理論、工程基礎知識，以及必要的經濟管理知識，培養具有創新思維、系統思維和 融通思維，並能夠靈活運用理論分析與技術工具解決工程問題的人才。

畢業生能夠在電子、機械、工業互聯網、人工智慧、能源、動力、電力、航空、航太、化工、 石油、核能、冶金、建築、交通、醫藥等企業及科研院所工作，滿足社會未來發展需求。

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內地升學 ｜畢業生獲頒雙證書

學校開設的本科課程為雙證書課程。本科生學生依照港科大（廣州）及港科大的畢業要求，獲頒港科大（廣州）畢業證書、學士學位證書及港科大學士學位雙證書。至於碩博士生則依據有關規定及學校的畢業要求，獲頒發港科大碩士學位和博士學位證書。

有興趣的應屆DSE學生記得要在3月內報名了。

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