美國國家醫學院長：港具潛力建新醫學院　辦第二學位助吸回流生

《施政報告》提出籌組第三間醫學院，醫務衞生局長盧寵茂日前稱，考慮以「第二學位」收生。獲中大頒授榮譽理學博士、美國國家醫學院長曹文凱認為，本港具潛力發展第三間醫學院，「第二學位」招生是適合模式，學生會更成熟，且來自不同背景，亦是吸引海外留學港人回流的好機會。



曹文凱於5歲從上海隨父母來港、曾目睹寮屋景況，他認為疾病與社經條件息息相關，因此醫生應更多走進社區，了解病人的工作和生活，「如果只解決眼前病痛，並不能真正改善病人的健康。」



美國國家醫學院長曹文凱在港成長，專研心血管疾病，今（13日）獲中大頒授榮譽理學博士。（周令知攝）

曹文凱為美國國家醫學院長，專研心血管疾病，對於獲中大頒授榮譽理學博士，他表示感到榮幸。曹文凱認為，香港具備發展第三間醫學院的潛力，同意招收「第二學位」學生是適合模式，以避免與現時兩間醫學院競爭。

他舉例，曾協助杜克大學和新加坡國立大學合作成立醫學院，該院提供博士課程。他指不少醫學院都是「第二學位」模式招生，已實行十多廿年，有成功例子可循。他又提議，醫學院可與外國大學合辦雙學位課程，畢業後同時具備兩地執照。

他續道，部分優秀學生「大器晚成」，「第二學位」可招收來自不同背景、學科的學生，例如人文學、社會科學等，他們更成熟時選讀醫科，會更投入學習。

除了招收本地學生及海外生，他亦認為以「第二學位」收生的醫學院，是吸引留學港人回流的好機會。他以自己為例，18歲時只有港大一間醫學院、60個學額，當年他不獲錄取，而到加拿大讀書。他形容自己是土生土長的「香港仔」，如果當時香港有機會，也希望回港讀醫。

曹文凱指，醫生應更多走進社區，了解病人的工作和生活，「如果只解決眼前病痛，並不能真正改善病人的健康。」（周令知攝）

5歲從上海隨父母來港的曹文凱，當時目睹不少寮屋、木屋區的居民患病，令他深感疾病與社會不平等息息相關。他認為，醫生受訓時就應更多走進社區學習，了解病者的生活和工作，因為病情很多時與其社會、經濟條件有關。他說，如果醫生只解決眼前表面的病痛，並不能真正改善病人的健康。

今年《施政報告》亦提及，增加基層醫療資源。曹認為，應擴大社區醫療基礎，有更多「健康工作者（health workers）」，他們不必然全是醫生，但有一定的醫療知識，例如為市民量血壓、作簡單檢查，並有時間了解他們生活上的健康需要。

世界未充足準備應戰下場疫症 須解決公眾對疫苗不信任

曹文凱現為國際疫情應變秘書處下科學與技術專家小組的聯席主席。他表示，世界對下一場疫症未有充足準備，「如果明天就來，我們還未準備好」。他提及其中一樣挑戰，是公眾對疫苗、衞生制度的不信任。他強調，政府應與社區一同工作，以「故事」向公眾講述疫苗的重要性，而非單方面以科學數據說服打針的好處。