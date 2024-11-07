第三間醫學院｜浸大成立籌備委員會「參戰」　向醫衞局交意向書

《施政報告》提出籌建本港第三間醫學院，醫衞局已成立「籌備新醫學院工作組」，邀請有意的大學提交建議書。繼科技大學日前宣布成立校董會顧問小組，浸會大學今日（7日）公布，有意就香港成立一所新醫學院提交建議書，並已向工作組遞交意向書，以及成立籌備委員會，成員由頂尖醫學專家組成。



浸大表示，其醫藥學院提供專業課程，並營運診所服務，在醫學教育和病人護理方面擁有豐富經驗，相信對擬設立的醫學院發展和營運極為重要。



香港浸會大學公布，有意因應政府邀請，就香港成立一所新醫學院提交建議書。

特首李家超於最新一份《施政報告》中提出，於北部都會區牛潭尾預留土地，支持本地大學籌建第三所醫學院，以增加醫生數量。醫衞局已成立「籌備新醫學院工作組」，負責制定新醫學院的方向及準則，並擬於今年內邀請有意的本地大學提交建議書。

浸大：籌備委員會成員由頂尖醫學專家組成

香港浸會大學今日公布，有意因應政府邀請，就香港成立一所新醫學院提交建議書。浸大已向由政府成立的「籌備新醫學院工作組」 聯席主席遞交意向書，並已成立籌備委員會，成員由頂尖醫學專家組成，將制訂完善可行的建議書，向工作組闡述新醫學院的策略定位及功能。

浸大指，其目標是成立一所全新的醫學院，在收生、招募人才、課程和臨床培訓設計，以至資助模式等方面均採納創新方式，確保與香港現有的醫學院相輔相成，同時維持穩定及可持續的財政基礎。

浸大校長衞炳江表示，浸大與其享譽全球的合作夥伴已準備就緒，以專業知識確保新醫學院順利成立。（資料圖片 ）

浸大現提供中醫藥學院 稱有理想條件提供醫學課程

浸大表示，其中醫藥學院提供專業課程，並營運診所服務，在醫學教育和病人護理方面擁有豐富經驗，相信對擬設立的醫學院發展和營運極為重要。此外，浸大獲政府選定為香港首家中醫醫院「香港中醫醫院」的服務契約承辦機構，形容「是對浸大提供全面醫療教育和服務的實力和決心的肯定」；又指具備理想條件提供全新及全面醫學課程，以持有第一個學士學位的學生為對象；亦有充足條件，進一步提升優質和具備影響力的生物醫學研究和創新水平。

浸大校長衞炳江表示，將透過參照嚴謹的國際標準，並設計能夠培育和強化學生專業能力與執業資格的課程，相信其建議將獲得本地及國際專業組織的肯定。

科大已成立校董會顧問小組，為本港籌建第三間醫學院提供專業意見。（科大提供圖片）

科大已成立校董會顧問小組 理大校長表明意向

科技大學11月4日宣布，已成立校董會顧問小組，由梁智鴻醫生擔任主席。科大指，大學於年初已表示有意籌建第三間醫學院，顧問小組將會提供專業知識和意見，尋求發展方向，以應對人口老化所帶來的醫生人手短缺的挑戰。

理工大學校長滕錦光日前在畢業典禮致辭表示，期望在北部都會區建設第二校園，包括醫學院，以培育醫療及創科人才，滿足北區都會區及大灣區未來的醫療需求。理工回覆傳媒查詢時表示，現正展開籌備工作，籌組由各方專家組成的專責工作小組，並將按時向政府提交建議書。