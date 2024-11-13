渣打馬拉松邁29年成港人集體回憶　跑手激增74倍　見證基建發展

機場三跑十公里賽事將於周日（17日）舉行，渣打銀行自1997年開始冠名贊助渣打馬拉松至今，參賽人數亦由最初1,000人增至現時74,000人，即74倍，「渣打」與「馬拉松」早已密不可分，成為家喻戶曉的盛事，亦是香港人的集體回憶。

1990年代，商業機構贊助體育活動在香港並不普遍。渣打銀行的老闆將外國的贊助文化帶到香港，於當時屬「行得前」，但亦從此寫下歷史。見證了多年渣馬賽事的渣打銀行香港及台灣區公共事務、品牌及市場推廣主管關懿婷形容，渣馬是「屬於香港嘅馬拉松」，將渣馬變成香港一個品牌，已是「千金難買」，冀未來可助推廣「運動旅遊」，刺激香港旅遊業。



關懿婷指出，渣馬1998年在新落成的香港國際機場舉辦，其後一直見證香港不同基建發展，包括青馬大橋和汀九橋等，其深入民心程度，從其名稱可見一斑。她說：「2018、19年，我哋正式用『渣馬』呢個名，呢個名係香港人畀我哋嘅。由最初用『渣打香港馬拉松』呢個全稱，到後尾既然大家都咁叫喇，不如就變成正式活動名啦。」

除了作為香港人集體回憶，渣馬還起到鼓舞港人的作用。經歷第五波疫情後，2023年渣馬在許多限制下復辦，關懿婷對該屆渣馬特別難忘：「嗰年得37,000人，減咗一半，但係見到佢哋喺尖沙咀條街戴住口罩（作賽）都好感動，幾耐冇見過人吖。」

關懿婷對該屆渣馬特別難忘：「嗰年得37,000人，減咗一半，但係見到佢哋喺尖沙咀條街帶住口罩（作賽）都好感動。幾耐冇見過人吖。」（資料圖片／盧翊銘攝）

她表示，渣馬的理念是令跑手每年經驗都有新特色，會預留參賽名額予50個慈善機構，未來亦會繼續探討在新基建舉辦。她指，渣打老闆沒有爲渣馬定下任何KPI，舉辦渣馬的目的是「爲香港做一件事」，形容爲企業社會責任。雖然很難量化渣馬爲渣打帶來的經濟效益，但渣馬本身變成香港的一個品牌，她指已是「千金難買」。

近年，渣馬每年也有近萬名海外跑手。她表示渣打有積極做海外宣傳，希望令渣馬變得更國際化，順道刺激香港旅遊業。2025年，渣馬亦會與一些在賽道沿途的本地小店合作，互相宣傳，「希望有個傳承嘅氣氛。」