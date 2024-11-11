機場三跑十公里賽｜交通／跑手禁帶物品／行李寄存／到達時間一覽

「三跑道系統十公里國際賽」（機場三跑十公里）將於11月17日（星期日）舉行，本文羅列比賽日交通安排、集合時間地點及流程、禁帶物品及天氣預報等。

由於賽道屬機場跑道禁區範圍，不少日常裝備都不能帶入比賽範圍，入場及前往起點的流程亦有所不同，參賽者務必留意。

（以下資料來源：「三跑道系統十公里國際賽」參賽者手冊）



機場三跑十公里｜領取跑手包

跑手可由11月8日起，到大會網頁登記預約領取選手包，跑手可選擇在11月14或15日的下午2時至晚上9時，或11月16日早上9時至晚上9時期間，在中環遮打花園領取，記得事先預約！

機場三跑十公里｜交通安排、港鐵時間表

港鐵將於比賽日早上在機場快線提供早班列車，由香港站前往亞洲國際博覽館站。首兩班列車開出後，機場快線將於上午5時50分後回復正常班次。

香港站至亞洲國際博覽館

第一班列車開出時間

香港站 05:30

九龍站 05:33

青衣站 05:40

到達博覽館 05:58

第二班列車開出時間

香港站 05:40

九龍站 05:43

青衣站 05:50

到達博覽館 06:08

機場三跑十公里｜集合地點、入閘及起跑時間

集合地點：亞洲博覽館

起跑時間前兩小時到達，並帶備號碼布及用於賽事登記的香港身份證或旅遊證件正本

十公里女子精英組（8:10起跑）

建議抵達時間：6:10

入口截止進閘時間：6:40

十公里挑戰組（8:30起跑）：6:30/7:00

建議抵達時間：6:30

入口截止進閘時間：7:00

十公里一組（10:30起跑）：8:30/9:00

建議抵達時間：8:30

入口截止進閘時間：9:00

十公里二組（11:30起跑）：9:30/10:00

建議抵達時間：9:30

入口截止進閘時間：10:00

五公里（12:30起跑）：10:30/11:00

建議抵達時間：10:30

入口截止進閘時間：11:00

三公里（13:30起跑）：11:30/12:00

建議抵達時間：11:30

入口截止進閘時間：12:00

機場三跑十公里賽：集合地點、登記、行李寄存及大會專車上車區安排。（資料來源：參賽者手冊）

機場三跑十公里｜跑手比賽日流程

1. 起跑時間前2至3小時吃早餐

2. 帶齊必要物品，包括號碼布及用於賽事登記的香港身份證或旅遊證件正本

3. 起跑時間前兩小時到達賽事集合地點（亞洲博覽館）

4. 出示身份證明文件正本及號碼布核對身份和登記

5. 工作人員為跑手配戴手帶

6. 安全檢查、寄存行李

7. 按賽事組別乘搭大會專車前往起跑區

8. 按所屬時間起跑

9. 完成賽事後取回行李

10. 乘搭大會專車離開終點區，返回亞洲博覽館

11. 領取完賽紀念品

12. 當晚10時後可透過網上查看個人成績及下載電子證書

機場三跑十公里：跑手賽後可與親朋會合的地點。（資料來源：參賽者手冊）

機場三跑十公里｜行李寄存

1. 參賽者可在比賽當日寄存行李

2. 必須於比賽起跑前90分鐘完成行李寄存

3. 參賽者必須使用大會提供的行李袋及行李牌，寄存行李前，請把行李牌緊繫於行李袋上

4. 請根據行李牌上的行李編號，到指定之行李區寄存行李

5. 參賽者寄存行李前，必須在行李檢查站完成行李檢查

6. 所有賽事的行李將寄存在行李區

7. 參賽者在賽後可乘搭大會專車返回亞洲國際博覽館領回行李

機場三跑十公里｜禁帶物品

由於比賽地點位於機場禁區，以下肖見於一般跑步比賽的物品，均不能攜帶：

1. 容易鬆脫或無法穩固定綁在身上的物品，包括毛巾、能量啫喱、有包裝的食物、雨傘、即棄雨衣、膠袋、耳機。。

2. 任何載有液體或空的容器不能進入比賽區域，大會將於終點派發樽裝水予完成賽事之參賽者，起點及賽道途中亦設置水站。

3. 液體、凝膠及噴霧類物品

4. 一般危險物品，例如：刀、棍、煙火、手拉炮、自拍桿、攝錄器材腳架、爆炸品、鐳射棒、強光裝置或任何可用作武器或可能危害健康的物品、物件或物質

5. 任何發聲工具，例如樂器或手提擴音器

6. 任何遙控飛行裝置或玩具，例如：模型直升機、遙控飛行器

其他違禁品可參閱參賽者手冊。任何不符合規定的物品，必須於位於亞洲博覽館的保安檢查站前處理（包括寄存或棄掉），否則有機會不能登上大會巴士。

三跑十公里｜必須物品清單

1. 用於賽事登記的香港身份證或旅遊證件正本

2. 號碼布（連計時晶片）—必須利用扣針把號碼布四角緊扣於胸前、跑手號碼向外

3. 跑步裝備：跑鞋、跑襪、跑衣、跑褲、太陽眼鏡

4. 八達通（乘搭公共交通工具用）

5. 手帶（大會工作人員會在比賽當日在登記處為跑手配戴，跑手必須全程戴上手帶）

6. 跑手可戴有繩可繫緊的帽

機場三跑道十公里賽：參賽者可在月底啟用的三跑道系統作賽。（資料圖片／梁鵬威攝）

機場三跑十公里｜天氣預報

根據天文台的天氣預報，當日赤鱲角早上8時的氣溫為最低攝氏26度，到中午12時約28度，濕度約65至75%，間中有陽光，降雨機率為20%。

惡劣天氣安排：若香港天文台在比賽當天（即2024年11月17日，星期日）早上4時30分或以後發出3號或以上熱帶氣旋信號、紅色或黑色暴雨警告信號，比賽將會取消。

機場三跑十公里｜賽道圖