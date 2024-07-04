渣馬2024｜7.4萬跑手參加　屯馬線凌晨3時許開車　安檢設新安排

香港渣打馬拉松2024將於下周日 （21日）舉行，7.4萬名跑手將分別參與全馬拉松、半馬拉松及10公里賽事，回復疫前的水平，全馬、半馬都在尖沙咀出發，終點在維多利亞公園。今年大會就行李寄存安檢有新安排，亦呼籲參賽者服裝應避免有口號或政治宣示，不應違反任何法例，包括《國安法》。



是次為疫情後首個渣馬，同場更舉行第19屆亞洲馬拉松棉標賽，本地參賽者可與海外跑手一同參與賽事。為方便賽事舉行，警方將於本港多處封路，港鐵則提早屯馬線的服務時間至凌晨3時25分對開。主辦方就呼籲跑手留意天氣預測，注意身體量力而為。



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行李寄存安檢新安排 行李袋透明設計

中國香港田徑總會行政總監伍于豪表示，今年賽事回復至疫情前規模，並同時舉行第19亞洲馬拉松錦標賽。今年提供行李寄存安排，惟做法與過往稍有不同，有需要寄存的參賽者須於比賽前80分鐘，先去香港文化中心或銅鑼灣維多利亞公園的行李區位置進行安檢，今年的行李袋設計為透明袋，安檢人員可更易檢查內容，跑手亦要綁上行李卡，檢查過後工作人員會於行李袋上綁上保安標籤；無須寄存者則只須在比賽前60分鐘到達。

他指，就參賽者服裝要求，大會表示與去年相同，不希望參賽者服裝上有口號、政府宣示，並應遵守所有法例，包括《國安法》。

就早前有有海外參賽者反映未能下載大會指定應用程式，難以預約領取跑手包，大會表示收到消息後已和承辦商等相關部門作跟進，並已在周五（12日）為海外參賽者提供另一個預約平台，預約人數截至今早有超過56,000位，受影響人響人數佔約10%。

▼2023年2月12日 渣打馬拉松跑手百態▼



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港九新界多處封路 港鐵提早開頭班車

運輸署指，由1月20日（星期六）晚上11時30分起，港九新界多處將分階段實施臨時交通及封路安排，直至1月21日（星期日）下午約1時15分。

因應賽事，周六晚上11時15分，約有210條日間巴士路線、約35條日間專線小巴路線需分階段實施暫停、縮短服務或改道及臨時遷站安排，另有約45條通宵巴士路線及6條專線小巴路線作相應調整安排。巴士及小巴路線會作出相應的調整，周日將有港鐵提早服務，當中屯馬線最早一班車會於凌晨3時25分開出。

為方便參賽者，港鐵將提供8條頭班車提早開出，當中屯馬及東鐵綫為最早一班，會於3:25開出；另有28條特別巴士路線於星期日提供服務。運輸署續指，預計賽事當日封路附近範圍繁忙，呼籲市民避免駕車前往，盡量使用港鐵服務。

今次全程及半程馬拉松比賽皆由尖沙咀彌敦道出發，而10公里比賽及輪椅賽將分別由東區走廊及灣仔運動場出發，另有領袖盃亦由灣仔運動場出發，比賽終點均設於維多利亞公園。

香港渣打馬拉松2024將於周日、即1月21日舉行。（余月明攝）

天氣料稍涼 大會呼籲參賽者量力而為

據香港天文台最新預測，比賽當日氣溫介乎攝氏15至20度，相對濕度為55%至80%，主辦方呼籲參賽者留意天氣，調整當日裝備，因應天氣及個人身體狀況量力而為。