嶺大學生會署理會長被指非官方途徑宣傳　遭取消校董代表參選資格

嶺南大學首場校董會學生代表選舉將於明起舉行。早前嶺大曾通知各參選人，禁止校内宣傳，亦不建議他們接受媒體訪問。嶺大今（13日）以電郵通知學生會署理會長賴卓賢，指他因用非官方途徑宣傳，違反選舉規則，已取消他參選嶺大校董會、諮議會及教務會學生代表的資格。



賴卓賢指校方提供的選舉規程中，並沒條例禁止參選人接受媒體訪問或校内宣傳。他表示無法接受校方取消他的參選資格，目前正徵詢法律意見，或會提出司法覆核。



嶺大表示，選舉主任早前收到實名投訴，經查證後證實有候選人透過非官方渠道進行自我宣傳，被視為違反選舉規則，已立即取消其參選資格，以確保選舉的公平性。



嶺大正進行校董會、諮議會及教務會學生代表選舉。（資料圖片）

立法會去年通過修訂《嶺南大學條例》，學生會會長不再是當然校董代表，需由全體學生選出代表。首場校董會學生代表選舉將於明日（14日）舉行。候選人之一的賴卓賢，今收到校内選舉主任電郵通知，指校方曾收到投訴，經查證後發現他以非官方途徑進行宣傳，違反選舉規則，已取消他的參選資格。

賴卓賢指，校方從沒主動明確地表達參選人不能接受媒體訪問或進行校内宣傳。直至11月4日，校方與5名校董會代表參選人召開會議，期間有參選人問及能否如此做後，校方才指不建議他們接受訪問，亦禁止他們在校内進行宣傳。

賴卓賢其後翻查校方的選舉規程，卻沒有發現有規則禁止參選人接受訪問或校内宣傳。他認爲校方取消他校董會代表參選資格的舉措屬荒謬，目前正徵詢法律意見，會考慮進行司法覆核。他又表示，不排除未來在校董會會議抗議或遞信。