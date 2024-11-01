嶺大學生會擬修章　重設啟動解散條文　稱近年上莊意欲減冀引關注

各大專院校的學生會處於低迷期，除了港大、中大、理大已停運或解散，多個學生會幹事會亦告出缺。其中嶺南大學學生會幹事會「斷莊」兩年，為了加強學生危機意識，增加同學對校政的關注，學生會計劃修改會章，重設啟動解散學生會的條文，並於下周全民投票議決。他指，今年終組成到11人的內閣，亦已招收了約1,000名基本會員，相信選舉能順利舉行。



嶺大學生會將就修改會章舉行全民投票議決。（資料圖片）

免會費招會員 吸納1000個學生 今屆有內閣參選

嶺大學生會於昨（31日）晚舉行修章論壇，並將於11月6日至8日舉行全民投票，議決修訂議案。嶺大學生會署理會長賴卓賢表示，會章部分條文需要更新，其中就解散學生會重設條件：如幹事會及編委會及普選代表會主席同時連續兩屆出缺，而當屆臨時選舉中亦沒有候選內閣或候選人成功當選，則啟動解散程序。

賴卓賢解釋，近年同學的「上莊」意欲低，幹事會已連續兩年出缺，因此希望透過重設解散條件，令同學有危機意識，並增加他們對校政的關注度。嶺大自2021年沒有代收學生會會費，學生會今年免會費招收會員，現時有約1,000名會員。賴表示，會員數字雖未必高，但仍有一定代表性，學生會亦一直為同學在各校政議題上向校方反映意見。他續道，今年有11人的內閣參選，對選舉順利舉行有信心。

關注組發起解散學生會 署理會長：全民投票須實名

近日，有聲稱嶺大學生向全校發電郵，附有簡繁版本，建議全民投票解散學生會，指控挪用公款等，並數日後於社交媒體成立「解散嶺南大學學生會關注組」，在網上發起投票解散學生會；又在大學門口張貼有關宣傳字報。賴卓賢表示，未有機會與關注組接觸，但尊重不同同學的意見，因此將大字報貼了在民主牆上。他又指，全民投票需要實名進行，並核實身分，而關注組的做法並不嚴謹，故認為未有對學生會或修改會章造成實質影響。

就挪用公款的指控，賴卓賢表示，他與韓焯彥的聯名公司「軒富有限公司」，與嶺大學生會完全無關，亦不涉及動用學生會資產。他續道，根據會章，如幹事會出缺，將由代表會主席出任署理會長，而代表會主席是由互選產生，代表會成員亦曾由學生選舉產生，因此是間接民主，有一定認受性。