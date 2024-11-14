桃芝風不猛？「8中幾」非唯一指標　梁榮武稱掛波須有氣象外考量

熱帶氣旋桃芝來襲，天文台一度發出11月的8號風球，在8號風球期間，市區風勢不算猛，有人更笑指桃芝是「廢風」。香港氣象學會發言人梁榮武強調，氣象是天文台改掛8號風球首要考慮因素，但他亦認同要有其他考量，包括社會運作、上學情況等。梁榮武又分析桃芝本來向西移動，但昨晚有段時間向西北方向移動，比原先預測更接近香港，他認為天文台是為安全起見，決定懸掛8號風球。



熱帶氣旋桃芝｜天文台11月14日早上改發3號風球後，尖沙咀海旁不時刮起大風，有市民及旅客到來追風。（黃浩謙攝）

天文台考慮發出8號熱帶氣旋警告信號時，會參考由八個涵蓋全港並接近海平面的參考測風站組成的網絡，所錄得的風力資料，即長洲、赤鱲角、青衣、啟德、西貢、沙田、流浮山、打鼓嶺，如當中4個錄得持續風速達每小時63至117公里，則會發出8號風球。不過8號風球期間，只有長洲和啟德達標。

氣象學會：本港地形複雜 該標準難作參考

梁榮武解釋，部份測風站如新界北面較難出現烈風，而且天文台發出熱帶氣旋警告信號時，該標準難以作單一參考，因本港地形複雜，東及西面、南及北面的風力有很大差異，他認為：「就算係今時今日科技進步都好，呢個標準好難用喺實際上面做一個發出熱帶氣旋警告信號嘅一個參考，如果你發出風球嘅時候仲要考慮埋呢啲因素嘅話，近乎係不可能嘅工作！」他續解釋，發出八號風球的考慮因素還包括：熱帶氣旋的中心風力有多強、環流有多大、以及是否有其他天氣系統如東北季候風影響本港。

桃芝結構散亂 中心風力減弱

對於桃芝被指風力弱，梁榮武解釋，從人造衛星圖片可見，桃芝受東北季候風及高空風切變影響，整個熱帶氣旋的結構散亂，高層傾斜向東面，低層則斜向西面，由於中心風力減弱，對香港影響亦較細。再者，桃芝的環流不大，因此風勢不強。他又指，桃芝的減弱速度出乎意料地快，由昨晚時速85公里跌至今早75公里。

天文台前助理台長梁榮武。（資料圖片）

天文台於10時20分改掛3號波，10時30分後落波才全日停課的中小學下午校及夜校須恢復上課。梁榮武表示，天文台的熱帶氣旋警告不顧及全港市民需要，但學校可考慮配合教職員及學生安全，並就市區的實質情況作合適安排。

對於昨晚掛八號風球是否恰當？他指自己未有足夠資料評論，但強調氣象是天文台的首要考慮因素，亦認同有其他考量，包括社會運作、上學情況等。