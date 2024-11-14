桃芝風球｜風力好弱？盤點8號風球下各區風速　時速曾達呢個數！

【桃芝／天文台／天氣消息】熱帶風暴桃芝今早（11月14日）開始減弱 ，並將會遠離本港，預料本地風力會逐漸緩和，天文台於上午10時20分改發3號風球，意味大多數打工仔只能放半天「風假」，下午還是要返工。

天文台早前預報指，桃芝影響期間，本港平均風速每小時63公里或以上。到底本港哪區最大風？你所住地區平均風速多少？即看最新數據！



按平均風速（為十分鐘平均風速，下同）比較，桃芝影響期間，橫瀾島、昂坪、大老山均為本港最大風地點之一。其中橫瀾島於今日凌晨2至3時，平均風速達每小時74公里。至於昂坪、大老山亦曾錄得每小時68公里的平均風速。

天文台在考慮是否發出3號和8號信號時，會參考8個參考測風站的風力資料。這8個測風站中，昨晚（11月13日）至今早9時期間，長洲所錄風速最高，十分鐘平均風速曾錄每小時47公里，最高陣風風速曾達每小時70公里。

8個參考測風站：赤鱲角、長洲、啟德、流浮山、西貢、沙田、打鼓嶺、青衣



至於8號風球發出至今晨期間，哪裏陣風最強？紀錄顯示，昂坪於昨晚11時曾錄得每小時90公里的最高陣風風速。另外，位於香港航海學校、大老山的測風站，亦曾錄得逾每小88公里或以上最高陣風風速。