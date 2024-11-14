桃芝風球｜視察緊急事故監察及支援中心　陳國基：守護市民安全

風暴「桃芝」襲港，天文台昨天（13日）晚上11時10分發出今年第二個八號風球。政務司司長陳國基今天（14日）早上，到緊急事故監察及支援中心視察，聽取有關「桃芝」最新情況的匯報，及中心的統籌部署和應急協調工作。他指，知道風暴期間市面秩序大致良好，只有零星塌樹報告，相關政府部門已快速應變處理，守護市民的生命財產安全。



陳國基視察緊急事故監察及支援中心（陳國基FB）

保安局緊急事故監察及支援中心在昨晚10時投入運作，各相關的工務部門，包括屋宇署、土木工程拓展署、渠務署、路政署等，均派出首長級同事在中心當值。

由於特首李家超正在秘魯出席亞太經合組織會議，陳國基正署理特首職位。陳指，政府作出超前部署，教育局提早於昨晚8時30分宣布，今天所有上午校及全日制學校停課，以便家長和學生提前做好準備。運輸署與公共交通營辦商協調，加強公共交通服務協助疏散人群。渠務署、路政署等同事及政府承辦商亦通宵達旦候命，安排好人手、工具、裝備，準備隨時緊急清理淤塞渠道及倒塌樹木，將颱風帶來的影響減至最低。

他感謝所有在風暴期間盡忠職守的同事、政府承辦商、公共交通工具職工和其他相關機構人員。雖然「桃芝」正逐漸遠離，但今日間中仍會有狂風驟雨，請各位市民保持警惕，做好防風防雨措施，確保安全至上。