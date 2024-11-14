禽流感︱米埔有雀屍及環境樣本驗出H5N1病毒　漁護署密切監察情況

漁農自然護理署（漁護署）今日（14日）公布，繼上周公布一個從米埔自然護理區收集的環境樣本驗出H5N1高致病性禽流感病毒後，昨日（13日）接獲香港大學通知，從米埔自然護理區收集的一隻雀鳥屍體樣本及另一個環境樣本，同樣驗出H5N1高致病性禽流感病毒。



香港大學公共衞生學院研究團隊會定期進入米埔自然護理區收集樣本，並與漁護署合作監測禽流感。（Smiley Wong）

漁護署發言人表示，繼上周公布一個從米埔自然護理區收集的環境樣本驗出H5N1高致病性禽流感病毒，署方昨日（13日）接獲港大通知，從米埔自然護理區收集的一隻雀鳥屍體樣本及另一個環境樣本驗出H5N1高致病性禽流感病毒。

發言人又指，香港大學公共衞生學院研究團隊會定期進入護理區收集樣本，並與漁護署合作監測禽流感。研究團隊在11月6日收集的一個赤頸鴨屍體樣本及再多一個環境樣本，確認驗出帶有H5N1病毒。

發言人表示，負責管理護理區的世界自然基金會香港分會，已加強清潔及消毒觀鳥屋及浮橋等遊客設施。護理區入口亦設有消毒藥水地墊，供到訪人士消毒鞋底。漁護署正密切監察護理區內雀鳥的情況，並在區內張貼告示提醒公眾注意個人衞生。

署方又提醒，市民應避免接觸野生雀鳥及活家禽及其糞便，並應在接觸禽鳥後徹底洗手。市民如發現懷疑病鳥和死鳥，包括野鳥和家禽屍體，可致電1823通知漁護署跟進。

食環署表示會持續監察活家禽零售店舖，並提醒店舖經營人士注意衞生。而衞生署則指會繼續推行公眾健康教育，提醒市民注意個人和環境衞生，以預防禽流感。