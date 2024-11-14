禽流感︱米埔有雀屍及環境樣本驗出H5N1病毒 漁護署密切監察情況
撰文：陳蓁誼
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漁農自然護理署（漁護署）今日（14日）公布，繼上周公布一個從米埔自然護理區收集的環境樣本驗出H5N1高致病性禽流感病毒後，昨日（13日）接獲香港大學通知，從米埔自然護理區收集的一隻雀鳥屍體樣本及另一個環境樣本，同樣驗出H5N1高致病性禽流感病毒。
漁護署發言人表示，繼上周公布一個從米埔自然護理區收集的環境樣本驗出H5N1高致病性禽流感病毒，署方昨日（13日）接獲港大通知，從米埔自然護理區收集的一隻雀鳥屍體樣本及另一個環境樣本驗出H5N1高致病性禽流感病毒。
發言人又指，香港大學公共衞生學院研究團隊會定期進入護理區收集樣本，並與漁護署合作監測禽流感。研究團隊在11月6日收集的一個赤頸鴨屍體樣本及再多一個環境樣本，確認驗出帶有H5N1病毒。
發言人表示，負責管理護理區的世界自然基金會香港分會，已加強清潔及消毒觀鳥屋及浮橋等遊客設施。護理區入口亦設有消毒藥水地墊，供到訪人士消毒鞋底。漁護署正密切監察護理區內雀鳥的情況，並在區內張貼告示提醒公眾注意個人衞生。
署方又提醒，市民應避免接觸野生雀鳥及活家禽及其糞便，並應在接觸禽鳥後徹底洗手。市民如發現懷疑病鳥和死鳥，包括野鳥和家禽屍體，可致電1823通知漁護署跟進。
食環署表示會持續監察活家禽零售店舖，並提醒店舖經營人士注意衞生。而衞生署則指會繼續推行公眾健康教育，提醒市民注意個人和環境衞生，以預防禽流感。
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