丹麥有地區爆發H5N1禽流感　食安中心暫停進口該區禽肉及禽類產品

食物環境衞生署食物安全中心表示，因應世界動物衞生組織通報，指丹麥Guldborgsund Municipality爆發高致病性H5N1禽流感，中心已即時指示業界暫停從該地區進口禽肉及禽類產品、包括禽蛋。據統計，本港今年首6個月從丹麥進口約490公噸冷藏禽肉。



食環署食物安全中心暫停從該丹麥Guldborgsund Municipality地區進口禽肉及禽類產品、包括禽蛋。（資料圖片）

食安中心發言人表示，因應丹麥Guldborgsund Municipality 爆發高致病性H5N1禽流感，已暫停該地區進口禽肉及禽類產品、包括禽蛋。

中心稱已就事件聯絡丹麥當局，並會繼續密切留意世界動物衞生組織及有關當局發出關於爆發禽流感的消息，因應當地疫情發展，採取適當行動。

根據政府統計處的資料，本港今年首6個月從丹麥進口約490公噸冷藏禽肉。