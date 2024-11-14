女童食啫喱鯁死　專家指老師已盡力搶救　家屬質疑報警程序有延誤

7歲印菲裔女童在學校食啫喱時疑鯁喉窒息昏迷，多名持急救牌的老師即場為她急救，惟女童留醫一星期後不治。死因庭今（14日）續就女童的死研訊。專家證人指，老師施行心外壓做法正確。家屬關注校方報警程序，專家認同由發現女童有異樣的老師報警，而非校務處職員報警，可減少延誤，但認為老師已盡力。



死者SHAIKH ZAIRA LAINE（終年7歲）生前就讀西環香港潮商學校小二，她於2021年10月20日於校內進食啫喱時疑鯁喉送院，留醫至同月27日不治。

研訊由死因裁判官林希維審理，不設陪審團。利害關係方為醫管局及香港潮商學校，死者家屬列席聆訊。

7歲印菲裔女童SHAIKH ZAIRA LAINE在潮商會學校食啫喱時鯁喉亡。(資料圖片)

專家林樹仁指，多國對含蒟蒻的啫喱有尺寸限制禁令，例如禁售長闊小於45mm的蒟蒻啫喱，林建議本港就小杯裝蒟蒻啫喱實施禁令。

難於溶化的蒟蒻、啫喱屬鯁喉高危食物。

老師並非醫護人員

專家證人兒科醫生林樹仁供稱，當傷者被發現呼吸脈搏微弱時，急救者可檢查傷者的微血管回充時間和脈搏強度等指標，判斷傷者嚴重程度和是否需要施行心外壓。林同意老師並非醫護人員，要求他們熟知指標不公允。

患者沒意識很快會心臟停頓

代表校方的大律師問及，事發時老師檢查女童的口沒有發現食物，加上自動心臟除顫器顯示不建議電擊，老師是否可施行心外壓。林同意，指當患者沒有意識後，很快會心臟停頓，施心外壓有助恢復自然呼吸與血液循環。

黃沒急救資格只能確保女童安全

證供顯示，當日老師黃芷欣（音譯）發現女童倒地，瞳孔放大失焦時，黃立即找有急救牌的老師到場檢查女童情況。代表女童家屬的大律師關注，黃在等候期間可否做些甚麼。林稱黃沒有急救資格，認為黃可做的只有確保女童身處的地方安全。

建議就小杯蒟蒻啫喱實施禁令

林於其專家報告亦提到，多國對含蒟蒻的啫喱有尺寸限制禁令，例如禁售長闊小於45mm的蒟蒻啫喱，林建議本港就小杯裝蒟蒻啫喱實施禁令。

認為老師已盡力處理事件

另一專家證人醫生董偉杰供稱，他認為各名老師的做法沒有可批評之處，老師已盡力處理事件。董認為，老師在分工上可作改善，建議學校進行緊急事故演習，減低老師面對突發事故時的緊張。

若由發現異樣的老師報警可減少延誤

庭上透露，黃老師在9時37分發現女童有異樣，經持急救牌教師檢查女童狀況和索閱女童的健康紀錄後，校務處職員在9時43分報警。家屬關注有否延誤問題，董同意若由發現女童異樣的老師即時報警可減少延誤，但認為老師已盡力。

案件編號：CCDI-1197/2022