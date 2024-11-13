女童疑食啫喱鯁喉死　多名持急救牌老師搶救　未在女童口發現食物

7歲印菲裔女童在學校食啫喱時疑鯁喉窒息昏迷，多名持急救牌的老師即場為她急救，惟女童留醫一星期後不治。死因庭今（13日）續就女童的死研訊，曾急救的老師稱，未能在女童口中發現食物，有救護員則稱在女童桌上發現蒟蒻和朱古力豆空盒。女童被送院後，由急症室醫生在死者喉嚨氣道夾出啫喱。



死者SHAIKH ZAIRA LAINE（終年7歲）生前就讀西環香港潮商學校小二，她於2021年10月20日於校內進食啫喱時疑鯁喉送院，留醫至同月27日不治。

研訊由死因裁判官林希維審理，不設陪審團。利害關係方為醫管局及香港潮商學校，死者家屬列席聆訊。

女童SHAIKH ZAIRA LAINE疑食啫喱鯁死，死因庭就其死召開研訊。(資料圖片)

老師曾為女童作心外壓

學校主任譚婉詩供稱，主任唐敏儀在女童疑鯁喉後，為她做心外壓，女童吐出大量粉紅色泡沫。其後，譚與老師張文舒將女童頭部側放，助排出粉紅色泡沫，兩人亦打開女童的口檢查，並未發現食物。譚稱，她為女童做數下心外壓後，救護員便到場。譚確認，她與張老師均持急救牌。

救護員在女童口腔只見口水泡沫

見習消防隊長林俊賢（音譯）供稱，他在早上9時47分接報到場，獲一名疑似是學校職員告知，相信女童進食類似蒟蒻或啫喱的食物時鯁喉。林見女童呼吸脈搏微弱，遂為她進行心肺復蘇。他檢查女童口腔只見口水泡沫，不見食物。

女童桌上檢走蒟蒻及朱古力研盒

救護隊目郭浩勤（音譯）供稱，他於早上9時53分到場，有老師表示女童突然失去反應。郭檢查後懷疑女童鯁喉。送院途中，救護員為女童做心外壓，試圖將異物迫出來，但沒發現。郭指，女童被灌氣時胸口沒起伏，他相信女童氣道被異物堵塞。到達醫院後，郭將女童桌上檢走的蒟蒻和朱古力豆空盒交予護士，指女童疑進食時鯁喉。

醫生在女童喉嚨的氣道夾出啫喱

瑪麗醫院急症室副顧問醫生吳蓓珞供稱，她無法測出女童的血壓及脈搏，最終在女童喉嚨的氣道口夾出啫喱。

女童留醫一星期後不治，根據法醫馬宣立撰寫的解剖報告，她死於氣道阻塞及大腦缺氧。

案件編號：CCDI-1197/2022