消委會｜大家樂、 一粥麵、吉野家、薩利亞　衞生為由拒自備餐盒

首階段即棄塑膠管制適應期10月尾完結，政府計劃在下一階段全面禁止使用即棄膠杯和塑膠飯盒，暫時未有實施日期。消委會到訪15間食肆，實測自備餐盒45次，有31次成功「走塑」，佔69%。

15間食肆中，大家樂、 一粥麵、吉野家及薩利亞意式餐廳，以食物安全及衞生為由，不接受自備餐盒。消委會實試員向大家樂店員詢問為何拒絕，店員沒有多作解釋，語氣略帶不耐煩，一粥麵的點餐平台有「自備餐盒」選項，但職員卻指公司規定不能接受外來容器。一粥麵後來說是點餐平台有誤，已經修正。

吉野家店員表示公司規定不能收取外來容器到廚房，但建議以堂食形式出餐，讓實試員自行將食物移至餐盒。消委會形容職員服務態度良好，主動提出可行方案，令實測體驗正面。



消委會實測中，一粥麵以食物安全理由拒絕顧客自備餐具。（一粥麵Facebook圖片）

消委會於今年8月至9月的星期一至五午市繁忙時段，派員以一般消費者身分，攜帶可重用餐盒到15間食肆購買外賣，每間食肆實測3次。其中5間為環保署「咪嘥盒食店」計劃成員，另外10間為分店數目較多的連鎖食肆。45次中有31次成功「走塑」，成功率達69%。成功「走塑」的次數中，近9成半實試員對食物賣相、份量、溫度及餐盒整潔度等均表示滿意。

至於不成功的案例中，有4間食肆表明因食物安全及衞生等理由，包括大家樂、 一粥麵、吉野家及薩利亞意式餐廳，不接受消費者以自備餐盒盛載食物。另外11間雖接受自備餐盒，惟亦受限於實際情況，未必每次均成功。

▼接受自備餐盒食肆▼



丼丼屋、美心MX、炑八燒烤、沙嗲王、sensory ZERO、八方雲集、大快活、必勝客、牛奶冰室、太興、譚仔三哥米線



▼拒絕自備餐盒食肆▼

大家樂、 一粥麵、吉野家、薩利亞意式餐廳



一粥麵一度有「自備餐盒」選項 現已刪走

其中在一粥麵，官方網站點餐平台提供「自備餐盒」選項。實試員下單後到取餐處提交自備餐盒時，發現食物已經用外賣盒包裝好。職員才向實試員解釋公司不接受顧客自備容器，建議自行把食物轉移到餐盒。

在另一次實試中，收銀員雖然聲稱可以使用自備餐盒，但取餐處職員卻指基於食物安全考慮，不接受外來容器，訊息矛盾。

一粥麵其後回覆消委會，確認旗下餐廳現階段不接受自備餐盒，並已將點餐平台上相關的錯誤選項修正。

消委會實測中，大家樂拒絕顧客自備餐具。(資料圖片)

查問為何拒收自備餐盒 大家樂職員不耐煩

消委會又表示，其中一次實試員到訪大家樂，收銀處和取餐處職員一致表明，不接受自備容器。實試員詢問原因時，職員沒有多作解釋，語氣略帶不耐煩，令實試員認為這次顧客體驗不理想。

消委會宣傳及社區關係小組主席林凱章（左）及消委會總幹事黃鳳嫺（右）。（資料圖片/盧翊銘攝）

吉野家以堂食出餐 供顧客自行轉移食物

另一間拒絕接受自備餐盒的連鎖快餐店吉野家，3次實試的體驗正面。職員表示公司規定不能收取外來容器到廚房，提議以堂食方式出餐，讓實試員自行將食物移至自備餐盒。職員更主動在單據上列出「飯餸分開」，方便轉移。

消委會認為雖然公司政策並不允許職員用顧客的餐盒盛載食物，但職員保持良好服務態度，令3次體驗均屬正面。

吉野家職員建議以堂食出餐，供顧客自行轉移食物到自備餐盒。（資料圖片）

▼首階段受管制即棄塑膠餐具▼

