走塑適應期結束丨黃傑龍稱餐具替代品增　死線後違規應絕無僅有

首階段管制即棄塑膠餐具新法例的半年適應期完結，今（22日）起餐廳堂食及外賣不能使用發泡膠餐具、膠飲管、膠餐具。另外，堂食亦不准使用膠杯、膠蓋、膠食物容器。

環境運動委員會主席、稻苗飲食專業學會榮譽會長黃傑龍表示，半年適應期內多了許多替代品選擇，「連紙飲管可屈曲都見過」，相信會違規的商戶「絕無僅有」；但他擔心到第二階段管制，連外賣也不准使用塑物容器會難以實行，因為紙飯盒等替代品質量仍不佳。他認為一定要有足夠替代品及社會共識才能推行，否則會有反彈。



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黃傑龍今（22日）早接受電台訪問時表示，旗下餐廳8至9成食客外賣都不再取用餐具，認為基本上達到法例源頭減廢的目的和原意。他又說雖然替代餐具較即棄塑膠貴，但由於少了客人取用，整體開支反而減少。

環境運動委員會主席、稻苗飲食專業學會榮譽會長黃傑龍。（資料圖片）

他認為半年適應期內多了許多替代品選擇，「供應商都要繼續做生意」，部分較昂貴，「連紙飲管可屈曲都見過」。便宜的亦有不少選擇，他認為是好事，但政策目的並非轉用替代品，舉例指飲汽水沒必要用飲管，「既然飲啤酒都就咁飲，汽水都可以」。

綠領行動早前調查發現一成幾餐廳堂食仍有使用塑膠餐具，他相信商戶都是「衝死線」，始終膠餐具成本較低，估計「去到死線後都不守法是絕無僅有」，又認為法例容許半年時間清貨已經算長。

黃：第二階段難實行 須有足夠替代品及社會共識

至於第二階段管制，手搖飲品常用的膠杯和膠蓋，以及塑膠食物容器，例如透明膠飯盒，都會「全禁」，不准出售給消費者，外賣亦不准使用。黃傑龍擔心難以實行，因為相應替代品仍未成熟，自備餐盒、杯子更不方便。他曾經使用中式酒樓提供的紙飯盒打包，結果食物黏住「融掉」的底部，造成浪費。黃傑龍又說，部分食肆及茶飲店的賣點正是視覺效果，「如果（紙杯）睇唔透，相信生意會難」。

政府尚未公布第二階段管制實施日期，黃傑龍認為需要較多時間準備，「兩個月後肯定太急」，一定要有足夠替代品及社會共識才推行，否則會有反彈。

綠領行動總幹事何漢威認為餐廳走塑大致理想。（洪戩昊攝）

何漢威建議參考「大嘥鬼」 推廣減少浪費即棄餐具

綠領行動總幹事何漢威在同一節目表示，調查發現餐廳和市民基本上都已經配合政策，除了部分餐廳仍有於堂食使用膠杯，至於膠叉、膠刀更是「零發現」。他認為市民普遍接受走塑大趨勢，例如使用紙飲管時，「不會一路飲一路投訴個店員」。他又留意到供應商愈來愈講究替代品的質量，但遺憾大眾焦點轉移到其他即棄替代品，並未達到源頭減廢的政策原意。他建議政府參考「大嘥鬼」的宣傳策略，推廣減少浪費即棄餐具。

有部分食肆堂食飲品使用膠樽，何漢威提醒無論是即製或預製飲品，都不能使用，建議餐廳重新審視堂食是否仍用「外賣形式」，例如豆漿也可以斟出來，不一定一瓶瓶出售。他期望第二階段於明年第一季實施，相信會有替代品以及適應期讓業界準備。