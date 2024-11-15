消委會｜自備餐盒交盒要快　美心5分鐘已包膠　八方雲集曾多收$1

消委會到訪15間食肆，實測自備餐盒45次，有31次成功。即使成功，原來「走塑」亦大有學問。消委會分享自備餐盒攻略，說快餐店出餐較快，食客交餐盒同樣亦要夠快。其中一次在美心MX，雖然單據列明自備餐盒，但實試員未有及時交盒，5分鐘後職員已用即棄塑膠外賣盒將食物包裝好。

消委會又提醒市民要留意走餐盒後，有否被多收外賣包裝費。實試員在八方雲集試過被多收1元外賣費，經提出後才獲退款。



荃灣美心。（資料圖片/林穎嫺攝）

快餐店須盡快到取餐處交盒 美心MX 5分鐘已外賣盒包好

兩間港式快餐店美心MX及大快活均接受「走餐盒」，顧客要自行到取餐處交餐盒。在大快活的實測中，收銀員透過對講機通知取餐處，請職員待顧客交餐盒後才開始備餐，消委會形容體驗十分流暢。

其中一次在美心MX的實測中，雖然單據上已列明「自備餐盒」，但實試員未有及時將餐盒交至取餐處，5分鐘後職員已用外賣盒將食物包裝好。消委會提醒，消費者下單後應盡快通知取餐處職員及交餐盒。

大快活。（資料圖片/黃學潤攝）

大部分電話下單不接受自備餐盒

消委會發現，因應不同食肆的運作模式，消費者須向不同職員交盒。11間接受自備餐盒食肆中，8間主要由收銀員取餐盒後轉交廚房，包括丼丼屋、sensory ZERO、炑八韓烤、八方雲集、牛奶冰室、Pizza Hut、太興及譚仔三哥米線。

沙嗲王則表示為確保食物安全，不收取外來餐盒到廚房，但以堂食出餐後，職員會在消費者面前幫忙轉盒。消委會又指，除了譚仔米線三哥可致電下單時提出自備餐盒要求，其餘10間食肆只可現場下單時通知職員。

消委會實測時，八方雲集多收1元外賣費。(資料圖片/ 洪戩昊攝)

走餐盒被八方雲集多收$1 店員稱系統固定收取

自備餐盒除了可以環保，亦能「慳錢」，節省外賣容器費用，不過消費者亦要小心留意單據。其中一次在八方雲集的實測中，實試員檢查單據時，發現被收取了1元的外賣費。收銀員後來以現金退回費用，又解釋外賣訂單會被系統固定收取定額外賣費。

▼ 消委會自備餐盒攻略 ▼



外賣買套餐或需多個容器 建議帶杯和環保袋免收費

自備餐盒之餘，消委會表示部分食肆以套餐作單位計算包裝費，即使消費者自備了餐盒，但套餐還有餐飲、例湯、前菜等，就需要多個餐盒。消委會提醒市民買外賣時，要帶備環保袋及杯子，否則或仍會被收取外賣費。例如在沙嗲王實測時被收取1元膠袋費，牛奶冰室的職員則表示該次酌情不收外賣杯費用，提醒下次自備飲品容器。

飯盒大小須與食物份量匹配 焗飯、焗意粉不適合走餐盒

購買有湯的食物時，要留意容量是否足夠和合適。在譚仔三哥米線實測中，試過因湯壺容量不足，令湯水溢出，又試過湯壺直徑不夠大，較難放入湯餸。職員建議帶備兩個餐盒，以便分開粉麵和湯餸。

消委會又提醒消費者確保餐盒能容納所購買食物，以沙嗲王為例，職員提醒如果餐盒容量太小，剩餘份量將不會給予。若餐盒體積較小，或未必能盛載薄餅、漢堡包等體積較大的食物。此外，亦需注意容器的潔淨度、密封性、物料，以及是否達到食品級別規格。

消委會又指，部分食物不適合以自備餐盒來購買，例如以錫紙容器盛載的焗飯、焗意粉等，在製作時已直接使用即棄餐盒。