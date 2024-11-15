消委會．無葉風扇｜兩款產品性價比最高　dyson加熱速度輸德國寶

即將踏入冬季，市民或會使用同時具備冷暖風功能的無葉風扇。消委會今日（15日）發布最新一期《選擇》月刊，測試發現，飛利浦、dyson、德國寶及Power Living的評分最高。當中飛利浦的價格為所有樣本最貴，索價6,988元，但一分錢一分貨，其涼風及暖風的整體表現最為優勝。而dyson的價格第二高，索價4,480元，大部份測試都位居測試的前列，又以備用耗電量最低。而上述兩款產品都具有空氣淨化功能。

至於德國寶及Power Living只分別索價1,980及1,598元，為性價比最高之選。若以加熱速度為例，兩款樣本分別需時2分鐘及2.3分鐘，更快過dyson的2.4分鐘，只僅次於索價近7,000元的飛利浦。此外，德國寶的涼風能源效率亦是所有樣本中最高。



消委會合共測試11款具備暖風及涼風功能的無葉風扇。（消委會圖片）

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消委會合共測試11款具備暖風及涼風功能的無葉風扇，結果顯示有4款樣本的總評分達到4分，包括飛利浦、dyson、德國寶及Power Living，除了dyson的聲稱來源地為馬來西亞，另外3款樣本都位於中國，價格介乎1,598元至6,988元。

飛利浦涼風及暖風的表現最好 僅1.8分鐘可加熱

首先飛利浦的價格為所有樣本最貴，索價6,988元，但其加熱速度最快，只需1.8分鐘，相比最慢的樣本快5分鐘；而涼風的送風量亦是最高，每分鐘達25.8立方米，較最低的樣本多3倍，即其涼風及暖風的表現最好。

而飛利浦的功能亦是所有樣本中最豐富，包括附有兒童安全鎖功能，提供APP及實體遙控器，並設清理或更換過濾器的提示。

消委會發現，樣本間的加熱速度差異頗大，由1.8分鐘至6.8分鐘不等。（消委會圖片）

dyson各項測試位居前列 備用耗電量最低

至於dyson的價格為第二高，索價4,480元，不過其加熱速度、涼風送風量、能源效率、使用方便程度，都位居測試的前列。其中又以備用耗電量的評分最高，只有0.16瓦特。

此外，雖然所有樣本都可左右自動搖擺，惟飛利浦及dyson的搖擺幅度遠勝其他樣本，達到350度，即送風範圍更廣闊。兩款樣本並隨機附送HEPA濾網，聲稱可同時淨化空氣。

所有樣本都可左右自動搖擺。（消委會圖片）

德國寶涼風能源效率最高 Power Living暖風加熱速度快過dyson

至於消委會測試的德國寶及Power Living的無葉風扇，則無淨化空氣的功能，只分別索價1,980及1,598元，為講求性價比的消費者之選。

它們同樣在加熱速度、涼風送風量、能源效率等範疇較為優勝，其中德國寶的涼風能源效率最高，而Power Living的暖風加熱速度，更僅次於索價近7,000元的飛利浦，只需時2分鐘。

dyson回應消委會指，其產品的效能按真實家居場景嚴格測試，又指相關型號的送風量的距離為兩米，認為較為接近用家實際使用時的習慣。而暖風加熱方面則著重將全屋加熱的性能及加熱均勻度。

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消委會提供七個使用貼士

消委會表示，冷暖無葉風扇的體積、出風位置及暖風的輸入功率等各有不同，消費者可視乎家居環境、功能需求及個人喜好等，揀選合適的款式︰

．冷暖無葉風扇的暖風輸入功率普遍較高，不能與其他高耗電量電器共用電源，亦不應使用拖板；

．不應在無人看管下使用冷暖無葉風扇；

．若發現操作不正常，例如噪音、震動過大或有異味，應立即停用及安排維修；

．切勿以暖風功能烘乾衣物，以免釀成火災，易燃物品如窗簾、地毯和報紙雜物等必須遠離出風口；

．使用暖風功能時，切勿讓小孩觸摸出風口，其高溫有機會灼傷皮膚；

．應把風扇擺放在平穩及不易絆倒的地方，應預留足夠的空間讓風扇順暢擺動及散熱。不應放在浴室使用，以免風扇不慎入水引致觸電；

．按說明書的指示定期清潔風扇，以免塵埃積聚，並留意隨風扇擺動的電線有否因長期使用而損壞。

