深圳灣口岸試行「刷臉」過關　民建聯：改善流程　便利兩地往來

中國國家出入境管理局今日（15日）公布，11月20日起因私經常往來港澳地區人員，在深圳灣口岸及珠海市拱北口岸，可經「免出示證件」通道通行。出入境人士經該通道過關時可選擇以「刷臉」代替「刷證」，無需出示實體出入境證件。民建聯對有關安排表示歡迎，認為可以大大改善旅客通關時間，改善通行體驗。

立法會議員陳月明亦表示，此舉代表國家正面回應內地與港澳地區之間人員往來頻繁的交流活動，令人鼓舞，試行開始後將會親身體驗免出示證件邊檢通道。



深圳灣口岸。（資料圖片/蘇煒然攝）

民建聯立法會議員李慧琼表示，相信本次措施的推出，更能促進兩地居民往來，進一步推動香港融入國家發展大局。港區全國人大代表召集人、民建聯副主席及立法會議員陳勇認為，政策的實施是對便利兩地居民往來一次積極推進嘗試，為大灣區共融打下堅實基礎，相信在此政策下，更能為兩地經濟發展帶來活力。

深圳灣口岸。（資料圖片/蘇煒然攝）

民建聯認為「免出示證件」通道的啟用，不僅優化了通關流程，更加強了內地與港澳之間經濟和文化交流，便利了人員流動，為粵港澳大灣區的經濟高質量發展提供了有力支持。而深圳灣和拱北口岸的試點也為其他口岸提供了可借鑒的經驗，有望推動全國範圍內人員流動和區域一體化。

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陳月明就提到，港深之間陸路口岸每人出入境人次頻繁，平日有近70萬人次，假日有100萬人次。「免出示證件」通道的啟用提高了通關效率，有助香港繼續推進各項粵港澳大灣區的工作。她又表示會繼續關注具體實施方法。