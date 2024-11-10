北上｜銀杏周六掛風球　無阻36萬港人北上　北上南下逆差約24萬人

港人北上熱潮持續，即使熱帶氣旋「銀杏」昨日（9日）靠近華南沿岸，天文台於下午3時40分發出三號風哥，仍無損港人北上興致。根據入境處數字，昨日港人北上人次約36萬，較對上周六（2日）略增約2,000人次。昨日訪港內地客則有約12萬人次，較上周六略升逾4,000人。



根據入境處數字，11月9日香港居民出境有442,204人次，當中約36萬人次經不同口岸到內地。（資料圖片/蘇煒然攝）

根據入境處數字，昨日（9日）香港居民出境有442,204人次，當中約36萬人次經不同口岸到內地，較對上一個周六（2日）的約35.8萬人略增2,000人次。

在各口岸當中，昨日港人經羅湖口岸出境達114,985人次，經落馬洲支線出境有96,383人次，經深圳灣出境的亦達56,056人次。

在同一日，內地訪客入境達119,807人次，較對上一個周六的115,677人次增逾4,000人，略升3.57%，北上南下逆差則約24萬人次。