內地及港澳居民下周三起　經深圳灣及拱北可｢刷臉｣取代｢刷證｣過關

《央視新聞》報道，國家出入境管理局公布，為進一步便利內地與港澳地區之間人員往來，提升通關效率，自11月20日起在深圳市深圳灣口岸及珠海市拱北口岸，試點升級部分邊檢快捷通道，因私經常往來港澳地區人員可經「免出示證件」通道通行。



珠海拱北口岸。（視覺中國）

可選擇以刷臉替代刷證

符合資格者需年滿14周歲以上，持有效往來港澳通行證和多次有效逗留、探親、商務、人才、其他類別赴港澳簽注的內地居民，以及持有效港澳居民來往內地通行證(含非中國籍)的港澳居民，而且同意邊檢機關採集核驗面相、指紋等信息，可選擇使用以「刷臉」代替「刷證」的免出示證件通道通關查驗方式，無需出示實體出入境證件。

選擇其他查驗通道通行的，需持用本人有效出入境證件接受出入境邊防檢查。持有因公出入境證件的內地居民，目前暫不適用「免出示證件」通道通行，仍應透過其他查驗通道接受出入境邊防檢查。

深圳灣口岸。（蘇煒然攝）

符資格不需申請即可使用

對於目前可經內地邊檢快捷通道通關的港澳居民，以及持有效往來港澳通行證和赴港澳多次有效逗留、探親、商務、人才、其他類簽注且辦證時已留存面相、指紋等信息的內地居民，無需申請，可直接選擇使用「免出示證件」通道通關。

至於如何使用該通道呢？旅客到達「免出示證件」通道後，平視通道入口攝像頭，適當調整站立位置，按照屏幕顯示內容提示，核對本人身份信息，待通道入口閘機門打開後進入。進入通道後，根據提示核驗指紋、面相等生物特徵信息，核驗無誤待通道出口閘機門打開後離開，即完成通關查驗。如遇問題，可隨時向口岸現場執勤的移民管理警察尋求幫助。

深圳灣口岸。（蘇煒然攝）

對於符合「免出示證件」通道通關條件的其他人員，可以在口岸設立的邊檢快捷通關信息採集點，按規定申請並採集面相、指紋等信息後，即可使用「免出示證件」通道通關。同時，在首次使用該快捷通道通關時，請注意通道屏幕提示信息，並進行相關操作。

不符合「免出示證件」通道通關但符合快捷通道通行旅客，可經「免出示證件」通道「刷證」通行，通關過程中注意按照通道入口屏幕的提示內容進行操作。

仍應隨身攜帶本人有效出入境證件

公告提醒，因內地居民入境港澳地區時需憑證接受查驗，港澳居民進入內地時需憑證辦理停居留、出行等事宜，所有往來內地和港澳地區的人員仍應隨身攜帶本人有效出入境證件。如遇問題可以透過12367服務專線諮詢。

中國出入境管理局相關負責人介紹，試點實施以「刷臉」代替「刷證」的「免出示證件」通道通關查驗方式，是對現行邊檢快捷通關查驗方式的技術創新升級。有助於優化簡化旅客通關查驗環節，改善旅客通行體驗，對便利內地與港澳地區之間人員往來，促進港澳更好融入國家發展大局具有重要意義。