《醫院裏的小向日葵》

在病房放眼望去，那個頂著鍋蓋型短髮的女孩讓人一眼辨識，留下深刻印象，她便是詩詩。



撰文：青山醫院精神健康學院精神科註冊護士謝翠文



文中的詩詩是一位患有唐氏綜合症的嚴重智障人士，雖只可發出數個單音，但當病房職員於她耳邊唱歌或為她打扮一番後，她便會露出如向日葵般燦爛的笑容，在病房繁忙的工作下溫暖大家的心坎。（視覺中國）

詩詩是一位患有唐氏綜合症的嚴重智障人士，她無法言語或行走自如，只可發出數個單音。平日她會乖巧地坐在床上，有時向職員撒嬌求玩耍，也有時熱衷觀看以平板電腦播放的兒童影片，如小朋友般喜歡玩具。當病房職員於她耳邊唱歌或為她打扮一番後，她便會露出如向日葵般燦爛的笑容，在病房繁忙的工作下溫暖大家的心坎。詩詩偶爾也會小鬧彆扭，當進行不同的復康活動時，如步行練習或砌積木，她會刻意放慢動作，令大家哭笑不得。在各大醫療職系同事的引導與言語鼓勵後，她又會重拾氣力完成剩餘的部分。

詩詩雖不懂說話，但會用行為表達情緒。新冠疫情期間曾爲避免不必要的接觸而減少與詩詩玩樂的時間。她大力捶打臉龐表達不滿，傷口因而一直膠著難以康復。在各方嘗試與旁敲側擊下，得知她偏好敲擊類樂器及節奏輕快的歌曲。我們便對症下藥，給予陪伴並配以不同的音樂及玩具治療，在不使用約束手段的情況下，成功令她大幅減少自殘行為。臉部傷口癒合如初，現在又變回從前活潑可愛的詩詩。

得知文中的詩詩偏好敲擊類樂器及節奏輕快的歌曲，院方便對症下藥，給予陪伴並配以不同的音樂及玩具治療，在不使用約束手段情況下，成功令她大幅減少自殘行為。

嚴重智障人士除了智力問題外，不少伴有先天性疾病。有些從小被父母遺棄，又缺乏社會關注，或被附上負面的標籤。他們雖然大多表達能力較差，但與常人一樣有不同感受，我們可以透過觀察表情及身體微小的動作得知他們的情緒變化。他們亦有不同身心靈需要，而相應的關心及陪伴為他們帶來愉悅感，減少挑戰性行為 (Challenging Behaviour) 出現的機率。與此同時，他們的正向發展亦為醫護人員帶來無聲的鼓勵。

「人皆生而平等，享有造物主賦予給他們的不可剝奪的權利，包括生命、自由和追求幸福的權利」，願所有智障人士都能感受到被愛、關懷與接納，於同一世界共同奮鬥、生活。

青山醫院。（資料圖片/鄭子峰攝）

《香港01》「01醫務所」與青山醫院精神健康學院合作，隔一個星期二刊登由醫護人員撰寫的專欄【筆下心澄】。



「澄」即是把水靜放，讓水中物沉澱，然後變得清澈。願你靜心細味每一篇小故事，見微知著，明白自己及別人的內心，把事與情看得更透澈。看得清楚，懂得珍惜，願此專欄能安撫你情緒的波瀾，享受歲月靜好。更希望你把這份體會和你關心的人分享，好讓美好人生的路上多一個夥伴。



故事細節經修改以保障病人私隱。

