中環海濱滂沱大雨　太古港樂罕有腰斬　指揮家陳以琳熱情一曲謝幕

太古「港樂‧星夜‧交響曲」今晚（16日）在中環海濱舉行，可惜天公不造美，活動開始後一直滂沱大雨，最終在演奏兩首樂曲之後腰斬。



延至8時後開始 雨勢卻加劇

太古「港樂‧星夜‧交響曲」是香港管弦樂團一年一度在中環海濱舉行的戶外交響曲音樂會，項目費用全免，市民須在網頁預先登記門票。活動一連兩日在中環海濱舉行，今日是晚上7時半，明日則是晚上6時半。

然而，中環海濱在傍晚起不停下雨，今晚的音樂會延遲到晚上8時許才開始，大批市民舉傘在台下欣賞第一首樂曲：林姆斯基—高沙可夫的《雪娘》：丑角之舞。

第一首樂曲完畢，雨勢更有加劇跡象，主持鄧家禮上台歡迎觀眾冒雨捧場，然而雖然他站在有蓋的舞台上，但只消幾分鐘已經全身濕透。最終大會因雨勢過大，而決定表演壓軸樂曲：柴可夫斯基的《1812序曲》：終曲，並腰斬今晚表演。

指揮家陳以琳帶領港樂一眾音樂家，為台下觀眾送上最後一曲。《1812序曲》：終曲是太古「港樂‧星夜‧交響曲」每年的壓軸表演，熱情奔放，陳以琳在途中亦脫下雨衣，盡情指揮，配合煙火表演，為觀眾留下難忘的體驗。

天文台表示，驟雨正影響廣東沿岸，晚上港島東部及九龍東部錄得超過20毫米雨量。