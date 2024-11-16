啟德青年運動場觀眾席前排撇雨　楊潤雄：戶外不會所有位置有遮擋

啟德體育園青年運動場今日（16日）舉行15人欖球國際邀請賽，惟遇上天雨，不少入場離場及前排觀賽觀眾無奈「淋雨」，稍顯狼狽。文化體育及旅遊局局長楊潤雄賽後表示，今日場內約有2,500名觀眾，形容雖然受天雨影響但整體順利，今次已汲取首次測試賽經驗優化安排，之後亦會就今次測試賽經驗繼續改進，包括寄存區安排等。他又說，下周六（23日）會在青年運動場做5,000人的壓力測試，12月7日則會在室內體藝館首次做籃球賽測試，並於明年1月在5萬人主場館做測試。



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文化體育及旅遊局局長楊潤雄賽後表示，今日場內約有2,500名觀眾，形容雖然受天雨影響，但整體順利。（黃浩謙攝）

楊潤雄賽後表示，大會今次共賣出約3,000張門票，今日場內約2,500人，樂見港隊在主場及一個新場館中勝出。他指今日雖有落雨，但整體順暢，不論入場、離場、驗票、安檢及賽事操作均順利，欖總也有派發雨衣予離開的觀眾。

他表示，今日汲取首次測試賽經驗改善大量工作，包括路牌指示、餐飲及安檢，尤其增加了安檢位置方便入場，整體而言比上次測試賽更暢順，「人數多咗、天氣差咗，但仍維持有效工作」，呼籲在場觀眾填寫問卷調查，當局會因應意見做改善功夫。

被問到前排觀賽觀眾被雨淋，楊潤雄稱一般戶外場地都不會所有位置均有遮擋，並指見到該批觀眾退後也能找到地方坐，認為安排大致暢順，當大家熟習環境後，便能知道遇到天雨有何準備。

有指寄存區與安檢區較遠，不少觀眾不知長雨傘及水樽不可攜帶入場，須折返較遠位置寄存。他稱賽事宣傳及賣覆時已說明不能攜帶什麼物品入場，呼籲觀眾來前要留意，強調過往長雨傘及水樽在灣仔大球場及旺角場都唔帶得，至於貯存地方會因應今次意見，與啟德體育園方商討有無改善空間。

他又提到私家車落客點問題，指因主場館最多能容納5萬人，故一直呼籲市民盡量坐公共交通工具前來，又指初營運時，駕駛者及的士司機或不了解落客停車點，會檢討在標示上做得更清楚，實際上今次警方已在世運道擴闊及增加標示，重申不鼓勵坐的士或駕車前來。

至於有指大堂部份裝飾燈短暫停電，楊稱會檢視事件，會與園方講清楚場地管理會問題、各設備安排遇到問題點做，並利用測試賽試到盡善盡美。

跨部門演練小組執行長、警務處副處長周一鳴則稱，自首次測試賽後，演練專責組已作出三大優化工作。（黃浩謙攝）

跨部門演練小組執行長、警務處副處長周一鳴則稱，自首次測試賽後，演練專責組已作出三大優化工作，包括入場安檢安排更順暢、增加及清晰化交通配套指示牌，並加強部門之間整體協調工作。

另外，昨日（15日）天雨下郵輪碼頭交通出現混亂，楊潤雄指主要時一段時間中，因天氣影響路面交通，的士來得比較少而引起，強調收費及免費巴士服務都足夠，郵輪碼頭公司已採取行動、叫多些的士前來，並在短時間內將問題解決，局方會繼續同郵輪碼頭公司商討如何改善，包括因應不同情況做多些預案，盡量減少不便。