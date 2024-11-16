沙田煙火匯演罕現市中心夜空　老街坊霸位影靚相：一個美好的回憶

沙田新城市廣場今晚（16日）舉行幻彩煙火匯演，2,024枚煙火於沙田市中心夜空綻放。有居住沙田多年的居民稱感到興奮，提早到現場架好攝影機，相信令「沙田嘅市民都有一個美好嘅回憶。」另外有家長帶小朋友來趁熱鬧，讚賞觀看煙火之餘，還有派爆谷及雪糕的活動。



居住沙田多年的居民黎先生，在煙火匯演開始前一小時，他已在廣場的露天公園架好攝影機位。（洪芷菁攝）

適逢中華人民共和國成立75周年、新城市廣場40周年及迎接聖誕，《沙田同心同行40載》今晚8時30分即上演一場幻彩煙火匯演，2,024枚璀璨煙火將首度於沙田市中心夜空綻放。市民及旅客身處在商場任何戶外空間或是位處附近地區的沙田居民都可以欣賞煙火，現場的聖誕燈飾及裝置亦會同步亮燈。

居住沙田多年的居民黎先生，首度遇上在沙田舉行的煙火匯演，感到期待及興奮。在煙火匯演開始前一小時，他已在廣場的露天公園架好攝影機位，等待捕捉煙火綻放時刻。他指，煙火規模雖然未及國慶或農曆新年的匯演，期望「沙田嘅市民都有一個美好嘅回憶。」又形容這是寶貴的機會，相信「大家都會開心」。他表示以往曾到尖沙咀海傍觀看煙火匯演，而人群較多，認為在這裡位置與煙火距離較近，不過拍攝範圍較窄，但相信效果仍然不錯。

沙田新城市廣場同日舉辦派爆谷及雪糕活動。（洪芷菁攝）

黃先生表示專程和家人來觀看煙火匯演，感到開心，但未有太大期望，「煙火都唔係好新奇啫，不過嚟趁下熱鬧囉。」他特地帶小朋友來觀看，相信觀看體驗不會差，因為市區位置較近，不會如在海傍般擁擠，亦讚賞現場舉辦的活動不錯，例如派爆谷及雪糕。

曾小姐與兩位朋友專程結伴到現場觀看觀看煙火匯演，感到興奮及好奇，很想觀看，「因為香港好少放煙火」。她續指，相信現場觀看的效果會較壯觀。