沙田煙火匯演｜散場新城市廣場電梯出口擠塞　保安截人流避出意外

新鴻基地產昨晩（16日）在沙田舉行「沙田同心同行40載：冬日閃亮花火祭」，慶祝新城市廣場今年正式邁進40周年，吸引大批區內及區外居民前往觀看。完結後人羣在新城市廣場離開時，其中有電梯人流去得較慢，險些出現「塞人」意外，保安人員在場指揮，催促乘電梯到步的市民盡快向前行，其後在電梯上層入口攔截人群，成功避免發生意外。



「沙田同心同行40載：冬日閃亮花火祭」幻彩煙火音樂匯演昨晚8時30分上演，匯演共發放2024枚煙火，歷時8分鐘，配合燈效及音樂，再加上現場聖誕燈飾及裝置亦會同步亮燈，照亮沙田市中心夜空，匯演吸引大批市民湧到新城市廣場及附近觀看。

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Facebook專頁「新城市廣場資訊站」發佈一段題爲「煙火完結後的新城市廣場需要關閉扶手電梯控制人流」的影片，影片顯示大批市民擠在新城市廣場內的扶手電梯，其中一條下行扶手電梯的出口，因人太多而擠塞，到步的人被前面人群阻礙，後面又陸續有人到，情況危急。

期間，有保安人員激動大叫「行快啲！行快啲」，大致令人群可以盡快向前行。影片最後顯示，保安人員截停電梯上層入口人群，未知最後是否停止電梯運作。有目擊者指這個場景大約發生一分鐘。