沙田煙火．直播｜2024枚煙火閃亮夜空　歷時8分鐘　聖誕燈飾亮燈

罕現沙田上空的煙火今晚（16日）將出現，《沙田同心同行40載：冬日閃亮花火祭》的幻彩煙火音樂匯演今晚8時30分在新城市廣場上演，匯演共發放2024枚煙火，歷時8分鐘，配合燈效及音樂，再加上現場聖誕燈飾及裝置亦會同步亮燈，照亮沙田市中心夜空。《香港01》直播。

難得的機會，有居住沙田多年的街坊稱興奮，提早到現場架好攝影機，形容：「沙田嘅市民都有一個美好嘅回憶。」另有家長帶小朋友來趁熱鬧，讚賞可觀看煙火之餘，還有派爆谷及雪糕的活動。



新城市廣場今日中午12時起會舉辦盛大狂歡嘉年華，包括全日無間街頭音樂表演、臉部彩繪、魔術及小丑表演等，大派40周年主題氣球、棉花糖及爆谷，更會聯同商戶舉行創意工作坊，邀請市民一起製作40周年生日手作，場內過百家商店，亦特別為40周年推出逾300項低至2折的購物優惠。