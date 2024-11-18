空手道選手羅展鵬　稱遭取消會籍失精英運動員資格　索償230萬

空手道精英運動員羅展鵬，2015年因轉「道場」，根據空手道總會的政策，要他接受冷凍期，停止接受體院訓練4個月。羅稱他是被終止會籍而非換場，認為政策不適用，要求總會賠償230萬元。另兩名有類似情況的運動員亦有申索，案件今（18日）在高等法院開審。羅展鵬指事件影響其精英運動員的身份，令他失去體院的強大支援，他在庭上哽咽謂：「唔係我嘅錯，但影響我生活…咁多年擺落去時間無哂。」又透露現已沒有練空手道。



3名原告索償15至230萬不等

三名原告：羅展鵬、羅心汶和由父親舒展鵬代表的舒晴，被告為中國香港空手道總會有限公司（下稱總會）。三名原告分別索償約230萬、30萬和15萬元，合共約275萬。羅另控告原本所屬的「道場」拳剛會空手道香港本部，據悉羅和舊「道場」已達成和解。

羅展鵬稱他失去精英運動員資格後，失去體院的強大支援，對他的影響很大。(朱棨新攝)

羅展鵬原本是空手道的精英運動員。（梁煒陽攝並由受訪者提供圖片）

羅展鵬稱他求恢復精英運動員身份時，被告知要從初級培訓班學起。（圖片由受訪者提供）

若換道場要暫停體院訓練4個月

根據涉案總會政策，接受體院精英訓練資助的空手道運動員若轉換「道場」，需暫停其體院訓練4個月（即冷凍期）。4個月後，該運動員需重新申請，成為體院的精英運動員。

收到舊道場通知要終止其會籍

羅展鵬作供時透露，他於2005年開始練習空手道，同時亦是精英運動員。他於2015年5月收到舊「道場」通知，終止其會籍。他後來轉至新「道場」，但需接受4個月冷凍期。

現已沒有再練空手道

羅同意空手道的傳統要尊師重道，政策配合該傳統，但認為該政策不適用於他，因他非主動換場，而是被撤銷會籍。羅指事件影響他的精英運動員資格，失去「體院強大支援」，包括心理輔導、營養補充，亦影響住宿和獎學金等。羅哽咽說：「唔係我嘅錯，但影響我生活…咁多年擺落去時間無哂」。他又透露，現已未有再練習空手道。

求復精英運動員身份被告知可申請初級培訓班

他質疑，總會沒有作出諮詢或審查，做法並不公平。總會的代表大律師則指，羅當時想參加亞錦賽，可選擇留在舊「道場」，羅回應指，至少兩次嘗試留在舊「道場」，強調非自己選擇離開。羅又指，曾多番要求恢復其精英運動員身份，但總會回覆，他可申請初級培訓班。

案件編號：HCA 529/2017、HCA 987、988/2019