模擬人生遊戲助中學生學習理財　中四女生月儲千元冀達置業夢

逾7,500名中三至中六的中學生參加「理財展人生」計劃，透過線上模擬人生的角色扮演遊戲學習理財觀念和技巧。有參加工作坊的學生自小四開始儲錢，最初是放在儲錢罐，後來和母親開設聯名戶口，現時每月會儲約1,000元，至今已經儲了幾萬元，亦有作定期存款。



仁濟醫院靚次伯紀念中學超過80名學生在40名星展義工的指導下體驗「理財展人生計劃」。

為期三年的「理財展人生計劃」由星展基金會與青年成就香港部（JA HK）合辦，由480位星展義工帶領逾7,500名中三至中六學生，透過線上「角色扮演遊戲」學習平台體驗人生不同階段的理財決策和生涯規劃，以建立健康的理財態度及價值觀，學習個人財務管理。

該平台讓學生模擬不同的人生，例如剛踏出社會的畢業生、工作數年的年輕人、事業有成兼育有一對子女的成人等，從中作出不同的理財抉擇，制定適合的財政預算，規劃儲蓄和支出等。主辦機構早前於仁濟醫院靚次伯紀念中學舉行啟動儀式，超過80名學生即場在40名星展義工的指導下體驗模擬人生遊戲。

仁濟醫院靚次伯紀念中學超過80名學生在40名星展義工的指導下體驗「理財展人生計劃」。

青年成就香港部行政總裁蔡卓慧表示，該計劃希望中學生可建立健康理財態度和習慣，「將來成為負責任的成年人，希望在財務可以好好管理，達到自己人生目標，成就自己夢想。」她表示，透過線上「角色扮演遊戲」學習平台，可以讓學生代入不同的人生，體驗該人生階段應該如何理財，「在人生不同階段，理財方面有什麼要注意，可在遊戲中安全去試，犯錯也沒問題。」

仁濟醫院靚次伯紀念中學中四學生林芯妍在遊戲中扮演已婚的養貓人士，她形容自己從中體會到要預留金錢作突發情況之用，「例如養貓要買糧、買罐頭，隻貓可能要睇醫生，要預備這些隨機的必要支出。」

星展義工教授學生透過理財展人生計劃「角色扮演遊戲」學習理財知識。

另一名參加的中四學生羅梓鋒則扮演未婚的程式員，在遊戲中要決定開支項目，例如應否看偶像的演唱會等，他說：「我過幾年就要踏入社會，現在都是由父母給零用錢，但玩了這個角色扮演遊戲後，我發現即使出到社會，有自己收入，都不可以亂花錢，因為有很多突發情況或意外發生，要有足夠金錢去應付。」

林芯妍和羅梓鋒都有儲錢的習慣，「我個人比較喜歡儲錢多過花錢，雖然我現在只是中學生，但我有一個比較遠大的目標，就是想筆錢長期可以用來買樓。」她自小四開始儲錢，最初是放在儲錢罐，後來和母親開設聯名戶口，現時每月會儲約1,000元，至今已經儲了幾萬元，亦有作定期存款。

羅梓鋒表示自中二開始儲錢，每月收到2,000元零用錢時，會先將200元放入銀行戶口，而月底花淨的零用錢也會儲下來，所以每月儲的錢不穩定。他表示，在今次工作坊學習到要做理財計劃，事先計劃每個月可能的支出，這樣可以讓他更清自己每月儲到多少錢，減少不必要的開支預算，例如買少些遊戲等。

中四的羅梓鋒 (左二) 及林芯妍 (右二)均認為及早理財有助為未來作最適合的規劃。

仁濟醫院靚次伯紀念中學劉世蒼校長認為，這計劃對學生很有用，特別是學到預算規劃和風險管理，「結婚買樓都要好好規劃，如果等出來工作才認識理財，已經是慢人幾拍。」劉校長認為學生盡早學習理財知識，非常重要，更認為學生也要學習防騙，懂得保護自己的財產。

星展義工麥永業認為，很多學生都有正確的理財概念，知道不要過度借貸等，認為他們置業不是遙不可及的事。星展基金會副總裁陸樺表示，學生平時的課堂較少觸及理財，認為這個模擬人生的遊戲系統，讓學生以有趣的方式學習理財。