理財｜你與有錢人的差距在哪？即學9大金錢觀念　別只靠打工賺錢

有錢人為何有錢？也許是因為他們的思想與一般人有所不同，台灣YouTube頻道「堆金積玉」則分享9個有錢人不為人知的秘密，其中指出，有錢人總是優先將錢投資在自己身上，並開發多個收入來源，利用複利、分紅來累積龐大的資產。



即學有錢人的理財之道，說不定你也可以提早退休！（按圖了解）



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YouTube頻道「堆金積玉」指出，根據19世紀末意大利經濟學家帕類托所提出的二八定律，英國人的財富大部分掌握在少數人手中，而不僅是英國有這樣的現象，其研究進一步顯示，其他國家也擁有相同的狀況，透過大量數據可得知，有20％的人佔有80％的財富，分配相當不均。可想而知，許多人都想要爬到社會的頂端，成為那20％之一，因此該頻道分享，9個有錢人不想讓人知道的秘密，洞悉有錢人的想法。

1. 有錢人投資自己，窮人投資有錢人

「堆金積玉」指出，若有錢人獲得一筆資金，則會優先將錢投入在擴大自己的業務，拓展賺錢的管道以增加獲利，並用剩下的錢提升生活品質，享受生活，因此當可以自由支配的資產越來越多，有錢人也逐漸越來越有錢。

然而，當窮人領到薪水時，總會將錢花在物質的商品上，例如最新的手機或跑車等，造成所剩的錢不多，沒有多餘的錢存緊急備用金或投資自己。因此窮人總是不斷購買自己用不完的東西，而有錢人也不斷從中利用廣告鼓勵窮人消費，花光自己的積蓄。

2. 一個人有錢與否，看他身邊的朋友就知道

「堆金積玉」分享，若想判斷一個人的社會地位，可透過觀察其來往的5個朋友來了解。因此，我們也可以檢視自己身旁朋友的經濟狀況。

若身邊朋友的經濟狀態經常處於低落的情況，代表該朋友的金錢和理財觀有待改進，長期下來，也可能影響自己並產生不良的習慣，例如不願嘗試新的事物，長期安於現狀、花錢大手筆，購買自己經濟範圍外的商品等。

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3. 學歷不代表一切

「堆金積玉」表示，學歷並不能代表個人的理財能力，即使是擁有經濟碩士、博士學位也是如此。學校存在的目的，是提供大眾化的教育，培養更多人才，然而讀書卻無法培養個人的金錢觀，因此學校的教育無法幫助所有人達到財富自由的目標。

「堆金積玉」建議，若想要脫穎而出，可以多參加理財與商務相關的論壇，關注金融與理財相關的社群帳號和專欄，找尋志同道合的人們交流，並和擁有正向金錢觀的人們來往。

4. 誰都可以成為下一個富翁

「堆金積玉」指出，有些人認為自己一輩子當不成有錢人而放棄自我，然而「堆金積玉」表示，仔細觀察世界首富和世界前500大企業執行長的背景可發現，英雄不問出處，誰都有機會成為富翁。

而成功的關鍵在於，自己對達到目標的渴望有多少，並且願意為了達到成功而付出多少的努力，只要心態正確就能朝着勝利的方向前進，而行動則能維持自己在努力的路上堅持不懈。

5. 金錢不是萬能的，時間才是

「堆金積玉」認為，想要成為有錢人，除了對金錢要有相當的重視，還需要學會管理與把握時間。「堆金積玉」表示，很多人經常忽略我們所擁有的時間，而越有錢的人越重視時間，因為時間能夠轉換成任何有幫助的力量。

例如有些人願意花時間讀書吸收知識、花時間社交，培養良好的人際關係，或是趁早投資，累積源源不絕的複利，因此只要合理的利用時間，就能幫助自己實現夢想。

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6. 別無限延期自己的夢想

「堆金積玉」表示，許多人將「明天」當作藉口，反而離目標的實踐越來越遠，因此，若是人們不滿足於自己的現狀，應該要從現在立刻做起改變。成功的路始於腳下，即使只是一步一腳印的累積，總有一天也能迎來成功。

7. 有錢人都有多個收入來源

「堆金積玉」透露，65％的富人在賺進第一桶金之前，至少會有3個收入來源，因此想要成為有錢人，必須拓展自己的收入管道，若要快速累積第一桶金，則可以利用不同收入來源的財富累積。除了正職的工作外，也能透過兼職或投資的方式賺取更多金錢，「堆金積玉」分享，作為美國銷售大王、理財顧問的格蘭特·卡登尼（Grant Cardone）認為，省錢的唯一目的，是為了以後能夠用來投資，百萬富翁平均而言，會將家庭年收入的20％用於投資，而對於尚未成為富翁的人們來說，無論收入多少，皆可先按比例開始投資。

8. 只靠打工難以成為有錢人

「堆金積玉」認為，無論打工人多麼努力的工作、加班，仍無法留住錢財，即使帳面上擁有驚人的資產，不過一旦他們停止工作，資產就會立即流失。從現金流可得知，打工人的收入來源為工資，流出的可能是各項花費與債務，只要沒有薪水的進入，就會斷了一切收入來源。因此，要定義一個人是否富有，不能只看個人的工資，還要觀察其是否有擁有海外資產、房產、股票等，以有錢人的現金流舉例，其流入的可能有租屋收入、分紅、利息等，這些資金大多不是固定工作所取得的薪資。

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9. 成功沒有捷徑

「堆金積玉」指出，想成為有錢人，必定要付出一定的努力與決心，然而簡單的道理卻不一定每個人都能做到。有些人處在紙上談兵的階段，另外一些人則付諸實踐，而若想站在金字塔頂端，變成佼佼者，則必然要有過人之處，除了擁有聰明的大腦，也需要比其他人更加勤奮，若能夠利用未來5年的時間奮鬥，換來後續的財富自由，也許你就會感謝自己先前所做的努力。

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【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：為什麼普通人很難變有錢？9個富人才有的金錢觀念，想早點退休趕緊學】