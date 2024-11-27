永明：港人料66歲退休近半5年前計劃　明年增聘理財顧問至3300人

永明金融人壽及康健業務總經理楊娟表示，對於今年下半年以至於明年的業務表現持謹慎樂觀態度，主要考慮到經濟及息口環境仍存在不確定性，但本地退休市場業務會是明年業務的焦點之一，料將會進一步優化大灣區退休產品。目前永明金融理財顧問團隊人數達2800人，目標為明年擴大至3300人。



明年目標擴大理財顧問團隊至3300人

永明金融並公佈關於規劃退休生活調查，發現香港上班族預計在66歲退休，較現今退休人士的平均退休年齡61歲延遲5年。12%非退休人士則主動推遲退休計劃，也有9%已退休人士作出同樣選擇，反應經濟環境和個人情況變化。不過，有高達46%受訪者在退休前5年才開始計劃退休開支，另有17%更無相關規劃。

而在目前花費高於預期的退休人士中，57%因為整體生活開支增長，而43%則來自於醫療費用上升，不少人只能削減開支（71%），或放棄治療某些疾病（57%），反應香港市民的退休規劃方面存在重大缺口。

永明金融並公佈，與按揭證券公司合作推出轉介保單逆按計劃及安老按揭計劃，協助退休人士將壽險保單或住宅物業轉化為每月穩定收入，自製長糧。該每月收入會根據退休人士的年齡及保單保額等而定。