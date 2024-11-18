颱風萬宜天文大潮｜大澳水位急升海水湧上行人路　居民：勁過打風

熱帶氣旋萬宜今晚（18日）靠近香港，一號風球現場生效。天文台指今明兩日正值天文大潮，加上受東北季候風及萬宜的共同影響，水位在晚間漲潮時會升得特別高，預計大澳水位今晚（18日）漲潮時會達到水平面3.3米警戒線。天文台網站顯示，晚上9時45分大澳潮汐已漲3.15米。



大澳今晚雖然無雨，但晚上水位明顯上漲，有街坊拍到大街市附近部分海水更已沖上陸地，海水淹沒半條行人橋，甚至分不清海水還是陸地，居民須涉水而行，有工人連忙堆起沙包防止洪水湧入，有居民形容「勁過打風」，又指「好彩冇落雨、如果有落就浸死」。此外，城門河河水也已湧上岸，鯉魚門同樣出現海水倒灌。



▼大澳水浸情況▼

大澳今晚雖然無雨，但晚上水位明顯上漲，有街坊拍到大街市附近部分海水更已沖上陸地，海水淹沒半條行人橋，甚至分不清海水還是陸地，居民須涉水而行。（讀者盧先生提供）

大澳今晚雖然無雨，但晚上水位明顯上漲，有街坊拍到大街市附近部分海水更已沖上陸地，海水淹沒半條行人橋，甚至分不清海水還是陸地，居民須涉水而行。（讀者盧先生提供）

大澳今晚雖然無雨，但晚上水位明顯上漲，工人連忙堆沙包。（讀者盧先生提供）

晚上大澳雖然無雨，晚上水位急速上漲，大澳涌行人橋附近一帶海水逐漸沖到陸地，部分行人橋被淹沒，水平面貼近主橋底，黑夜間難分不清是陸地還是海面，情況罕見。

有居民晚上拍下水浸景象，海水可淹至成年人腳踝位置，不少居民須涉水而行，單車駛過更能濺起水花。海水更流入主街道，有渠務署人員在場，也有工人拿起沙包擋住海水，但作用不大。

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居民指如果下雨水浸會更加嚴重

有大澳居民形容水浸情況「勁過打風」，更表示幸好無下雨，否則水浸更加嚴重，「好彩冇落雨、如果有落就浸死」。

東北季候風及萬宜共同影響下，11月18日天文大潮水位高位平常。(天文台圖片）

天文台表示，過去一兩小時，鰂魚涌及大澳的水位已比正常潮水升高約0.3米，海水高度仍繼續上升，受東北季候風及萬宜的共同影響，水位在晚間漲潮時會升得特別高，預料在今晚10時至午夜之間，維多利亞港的海水高度會上漲至海圖基準面以上約3米，而大澳的海水高度則可能上漲至海圖基準面以上約3.3米，個別沿岸低窪地區可能出現輕微水浸，市民應採取適當預防措施。

11月18日截至晚上10時半，大澳水位高於預測。（天文台圖片)

▼鯉魚門水浸情況▼

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11月18日截至晚上10時半，鰂魚涌水位高於預測。（天文台圖片)

▼城門河水浸情況▼

晚上近10時，城門河都出現河水倒灌，行人路變水道，行人要涉水而行。有市民說：「成條城門河浸晒，事前冇人警告通知，最後我哋有三個人要涉水過去，我覺得應該要鬧下佢嗰個河道預測系統。」