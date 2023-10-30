政府研支援巴士公司轉型應用新能源　謝展寰：不包括補貼車費

政府於施政報告表示，今年底至明年內將會繼續試驗更多新能源車輛，包括電動公共小巴、電動重型貨車、電動旅遊巴、氫能雙層巴士和氫能洗街車。環境及生態局局長謝展寰出席立法會環境事務委員會會議指，政府會研究對巴士公司提供支援，但明言支援不會包括補貼車費。



此外，他透露天文台與渠務署將會研究使用氣象預測及大數據，預測降雨量達指定水平之後可能會出現水浸的地區，預計明年可以試行。



政府目標2027年中前將充電停車位總數提升至約20萬個，並提供誘因供油站轉加裝或轉為充電站。（資料圖片 / 歐嘉樂攝）

田北辰：電動巴士的成本比柴油巴士貴一倍

施政報告指政府會於明年上半年內，制訂全港公共巴士和的士的綠色轉型路線圖和時間表，並提供配套支持，實現於2027年底前，投入約700輛電動巴士以及約3,000輛電動的士的目標。立法會議員田北辰質疑，電動巴士的成本比柴油巴士貴一倍，綠色轉型之後成本增加，收入較少，日後巴士公司可以如何維持可長遠發展的經濟模式。航運交通界議員易志明則指，電動巴士和小巴的售價，較傳統燃料高出四至五成。

謝展寰回應指，電動巴士及氫能巴士的票價問題，當局會與運輸及物流局檢視所需財政支援，以順利推行交通工具綠色轉型的同時，不會對市民造成經濟影響，但他明言，政府的支援不會包括補貼車費。

環境及生態局局長謝展寰指，電動巴士及氫能巴士的票價問題，當局會與運輸及物流局檢視所需財政支援，以順利推行交通工具綠色轉型的同時，不會對市民造成經濟影響。（資料圖片／林靄怡攝）

謝展寰：電動巴士維修費用較柴油巴士便宜

謝展寰說，電動巴士的續航力較氫能巴士長，但氫能巴士成本更為昂貴，政府會協助巴士公司同時應用兩項技術。被問及政府會否對巴士公司提供財政支援，他回應指，電動巴士的維修費用較柴油巴士便宜，運作成本未必比較柴油巴士高。

▼9月8日早上 黃大仙龍翔道觀塘方向再度水浸▼



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天文台與渠務署研用大數據預測會水浸地區

施政報告又指，將會在預警、準備、應急和復原四個方面，強化政府應對極端天氣的能力。謝展寰說，天文台正在研究引入為先進的科技模型以及加密預測頻率，希望可以提高預測的準確度和提升發布信息的速度。

此外，天文台亦正與渠務署研究透過其他大數據，預測降雨量達指定水平之後可能會出現水浸的地區；政府希望可於明年完成相關研究，在下一個雨季來臨之前試行。