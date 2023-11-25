歷世紀暴雨兩個月後　黃大仙牛奶冰室重開　老闆：開心無員工流失

本港9月初經歷世紀暴兩，多區出現嚴重水浸，黃大仙中心北館地下低層幾乎淹沒，餐廳「牛奶冰室」更浸至僅剩招牌。事隔約兩個月，牛奶冰室終於完成裝修，今日正式重新開業。牛奶冰室負責人柯鎮平表示，公司耗資數百萬裝修店鋪，又加大餐廳廚房的渠道設計，員工亦會每日檢查，確保渠道去水暢通。他指，對店鋪重開感到很高興，又稱所有員工全部歸位，「一個同事都冇流失到！」



9月7日晚上至8日凌晨，黃大仙中心北館受暴雨淹沒，其中位於地下低層的牛奶冰室亦遭殃。（資料圖片）

9月7日晚上至8日凌晨，黃大仙中心北館地下低層成「重災區」，牛奶冰室等多間餐廳被掩浸，所有設備及貨品均毀於一旦，營業一度中斷。事隔兩個月，牛奶冰室已重新裝修好，員工合力清理泥濘及棄置物品，並於今日重新開張營業。

遭到暴雨水浸破壞的牛奶冰室，事隔兩個月後終於重新開業。（黃浩謙攝）

客人感災後重逢 推菠蘿包、牛角酥加軟雪糕助興

牛奶冰室今日舉行重新開幕儀式，現場舉行祝酒儀式及醒獅表演。柯鎮平表示，最近兩日試業，許多客人均感開心，「佢哋體驗到一個店鋪全部無哂又重新再做過哂，佢哋會好有有一種好似災後重逢。」

他稱，餐廳於過去兩個月停業期間，部份員工轉至分店工作，今日店鋪重開後，所有員工均全部歸位，「一個同事都冇流失到，所以我好開心呢件事。」牛奶冰室重開後，他表示，吸納了客人意見，推出新的食品，例如菠蘿包、牛角酥加入軟雪糕，意念就來自小朋友。

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柯鎮平表示，很高興在今日店鋪重開後，所有員工全部歸位：「一個同事都冇流失到，所以我好開心呢件事。」(黃浩謙攝）

加大餐廳廚房渠道設計 員工每日檢查確保去水暢通

另外，柯鎮平稱，餐廳重新裝修需耗用數百萬，「辛苦努力咁樣，再儲下錢啦儲多啲，再去營運。」經過世紀暴雨一役，他指，公司已加大餐廳廚房渠道設計，同事亦會提高警惕，每一晚都檢視渠道，確保去水暢通。他相信日後若有大災大雨一定會迎刃而解，「唔會再牛奶仔咁樣浸到浮咗上個面度。」

開幕儀式的主禮嘉賓包括領展首席營運總裁卓格理、上海商業銀行副董事長、常務董事兼行政總裁郭錫志及卓佳管理集團有限公司行政總裁梁淑蘭及牛奶冰室負責人、亞洲國際餐飲集團主席兼行政總裁柯鎮平。