港協周三公布體育總會管治檢討報告　消息：設運動員選拔指引

港協暨奧委會完成體育總會機構管治檢討，將在明日（20日）公布檢討報告及相關指引。消息指，報告將涵蓋6大範疇，包括總會董事會管治、運動員選拔、教練培訓及場務管理、會籍問題、誠信以及行政管治等，另有243個細項；指引將設績效指標，但因爲其複雜性，所以只會是一些原則，而非數字。港協暨奧委會兩年後將審視各體育總會情況。



其中，會籍問題一項將針對架構不清晰的新興運動，冀將他們與傳統運動的管理權清晰地定義，例如體操和跑酷、網球和板網球等，以避免再發生體育總會之間的管理權爭執。



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運動員選拔方面，消息指指引希望各體育總會清晰告訴大衆每一個比賽的選人標準，例如列出更多遴選規則、選拔資格不能太苛刻等。

教練培訓方面，目前香港體育學院有提供二十多項精英運動的教練培訓，但卻不包含新興運動或非精英運動。消息指，指引其中一大範疇為「教練培訓」，冀「提升體育教練社會地位」。

而行政管治方面，指引將為體育總會管理層任期限制設最佳實踐標準，亦會要求體育總會列明各職位的權責分工，但會給予體育總會彈性調整，不會列明任期。

消息人士強調，指引不談懲罰，因爲不是監管機制；惟港協暨奧委會兩年後將審視各體育總會情況。

港協暨奧委會明日下午將公布檢討報告及相關指引。