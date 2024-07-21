港協暨奧委會料9月交代體育總會管治方案　楊祖賜：唔啱就改

審計署於2020年批評港協暨奧委會的管治問題，港協同年組成「獨立督導委員會」督導「體育總會機構管治小組」，檢討體育總會機構管治並提出建議。



港協暨奧委會義務秘書長楊祖賜今早（21日）在電台節目表示，原則上9月會交代方案，並主動提到前港隊泳手方力申炮轟泳總制度一事上，港協暨奧委會「先聲奪人」，他續稱相關方案並非要找錯處，而是希望各體育總會「好嘅留低，唔岩就改」，促各會員謹守奧林匹克精神中公平公正的原則。



港協暨奧委會副會長霍啟剛在同一電台節目指，體育總會運作涉及公帑，政府及社會對機構管治要求也高，各體育總會也要自問能否做到良好管治。他又指，80多個體育總會，絕大部份都是專業推進總會與運動發展，表明不能一概而論，但直言「有啲有提升空間」，提及泳總事件，他稱泳總也願意作調整及探索，在短時間內解決問題，認為體育總會樂於與港協暨奧委會、及政府一同合作改善問題。



港協暨奧委會義務秘書長楊祖賜。（資料圖片／張浩維攝）

港協暨奧委會義務秘書長楊祖賜今早（21日）在電台節目「政好星期天」表示，原則上9月會交代方案。他又主動提到前港隊泳手方力申炮轟泳總制度不公一事，港協暨奧委會已「先聲奪人」，續指相關方案並非要找錯處。

他說，對港協暨奧委會而言，體育總會「是子姪、是附屬機構」，希望各體育總會「好嘅留低，唔岩就改」，又促各會員謹守奧林匹克精神中公平公正的原則。

港協暨奧委會副會長、體育、演藝、文化及出版界議員霍啟。（資料圖片／夏家朗攝）

港協暨奧委會副會長、體育、演藝、文化及出版界議員霍啟剛在同一電台節目指，體育總會運作涉及公帑，政府及社會對機構管治要求也高，各體育總會也要自問能否做到良好管治。他又指，80多個體育總會，絕大部份都是專業推進總會與運動發展，表明不能一概而論，

前港隊泳手方力申早前炮轟泳總制度不公，及後因霍啟剛的介入，促成方力申聯同立法會議員何敬康，與泳總、及港協暨奧委會會面。泳總終提出會從三方面改進，包括開放各級屬會成績優異運動員出賽、為三級制屬會設升降級制度、及改善上訴機制。

霍啟剛也在節目中提指，事件中泳總願意作調整及探索，在短時間內解決問題，認為體育總會樂於與港協暨奧委會、及政府一同合作改善問題。