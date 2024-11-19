電費加幅計法「撥亂反正」　謝展寰「多加留意」後改以舊計法公布

明年電費價格今日（19日）揭盅，明年一月起中電淨電費為144.3仙，較今年一月貴1.4仙，按年升幅為0.98%；港燈淨電費為167仙，較今年一月貴1.5仙，按年加0.9%。



今次公布的升幅，是與今年的一月比較所得。翻查資料，當局前年公布去年電費升幅時，用前年十一月的電費檟格計自升幅，當時惹來不少批評，環境及生態局當時回應，往後會「多加留意」。撇去去年公布減電費不算，今年公布的電費，終回復以住常用計法。



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前年計算2023年電費改比對月份 致電費加幅「大縮水」

前年11月22日，中電及港燈宣布2023年電費加價，環境及生態局局長謝展寰在立法會環境事務委員會發言時，只以11月的電費水平與翌年1月作比較，稱加幅分別為中電的6.4%及港燈的5.5%。不過兩電安排的投影片簡報顯示的按年同以一月計電費加幅，中電為19.8％，港燈則為45.6％，當年數字大幅「大縮水」，

在會上，當時已有不少議員砲轟謝展寰淡化加幅。環境及生態局翌日在Facebook「解釋」，稱謝展寰發言時，以11月的電費而非當年1月的電費作加幅比較，是因為「坊間很多人關心明年電費會較現時水平增加多少」，又指謝展寰無隱瞞或淡化電費加幅之意。局方又指，謝展寰當時發言「可能引起誤會」，「往後會多加留意」。

環境及生態局局長謝展寰。（盧翊銘攝）

今次改以比較明年及今年1月電費水平

由於去年兩電宣布減電費，今次是自前年後，謝展寰首次公布電費加幅。今次謝展寰未有採用前年的計法，而是回復以往，以當年一月的電價計算加幅，指兩電的電費加幅都不超過1%。

若以「謝展寰計法」計算升幅又如何？由於組成電費的「燃料調整費」今年來已下跌不少，令現時電費較今年1月為低。與今年11月比較，中電明年1月淨電費將增3.1%；港燈則加2.3%。

港燈2024年每月燃料調整費。（港燈網頁圖片）