免出示證件｜深圳灣、拱北口岸今起可人臉識別過關　懶人包立即睇

深圳灣口岸、珠海拱北口岸今日（20日）起將作為試點，年滿14歲以上，持有效證件的港澳和內地居民，出於個人私事或旅遊目的須經常往來港澳地區，可毋須出示實體出入境證件，經「免出示證件」通道「刷臉」過關，但仍應隨身攜帶有效出入境證件。

「免證過關」適用於如持有效港澳居民來往內地通行證，包括非中國籍，且同意邊檢機關採集核驗面相、指紋等資訊的港澳居民，才可不出示實體出入境證件，直接在邊防檢查時可選擇使用邊檢現場「免出示證件」通道通行。即睇申請方法、資格等詳情！



深圳灣口岸、珠海拱北口岸11月20日起將作為試點，年滿14歲以上，持有效證件的港澳和內地居民，出於個人私事或旅遊目的須經常往來港澳地區，可毋須出示實體出入境證件，經「免出示證件」通道「刷臉」過關。（新華社）

11月20日起經常往來港澳地區人員，經深圳灣口岸及珠海市拱北口岸過關時，可經「免出示證件」通道往返，以「刷臉」代替「刷証」。（資料圖片/蘇煒然攝）

須同意邊檢機關採集核驗面相、指紋等信息

年滿14歲以上，持有效往來港澳通行證和多次有效逗留、探親、商務、人才、其他類別赴港澳簽注的內地居民，以及持有效港澳居民來往內地通行證（含非中國籍）的港澳居民，而且同意邊檢機關採集核驗面相、指紋等信息，可選擇使用以「刷臉」代替「刷證」的「免出示證件」通道通關查驗方式。

深圳灣口岸、珠海拱北口岸「免出示證件」過關/刷臉過關資格：

．年滿14歲

． 持有效往來港澳通行證，以及多次有效逗留、探親、商務、人才、其他類別赴港澳簽注的內地居民，或持有效港澳居民來往內地通行證（含非中國籍）的港澳居民

．同意邊檢機關採集核驗面相、指紋等信息

註：暫不適用於持有因公出入境證件的內地居民



深圳灣口岸。（蘇煒然攝）

對於目前可經內地邊檢快捷通道通關的港澳居民，以及持有效往來港澳通行證和赴港澳多次有效逗留、探親、商務、人才、其他類簽注且辦證時已留存面相、指紋等信息的內地居民，無需申請，可直接選擇使用「免出示證件」通道通關。而不符合「免出示證件」通道通關但符合快捷通道通行旅客，仍可使用「免出示證件」通道，不過就要「刷證」通行。

持有因公出入境證件的內地居民，目前暫不適用「免出示證件」通道通行，仍應透過其他查驗通道接受出入境邊防檢查。如若選擇其他查驗通道通行，則需持用本人有效出入境證件接受出入境邊防檢查。

深圳灣口岸、珠海拱北口岸「免出示證件」過關/刷臉過關申請方法：

．目前可走快捷通道通關的港澳居民，無需申請即可直接使用「免出示證件」通道

．辦理港澳通行證等通行證件時已留存面相、指紋等信息的內地居民同樣無需申請

．符合資格的人士，可於口岸設立的邊檢快捷通關信息採集點，按規定申請並採集面相、指紋等信息後，即可使用「免出示證件」通道通關



深圳灣口岸、珠海拱北口岸「免出示證件」過關/刷臉過關流程：

1.選擇「免出示證件」通道

2.平視通道入口鏡頭，適當調整站立位置

3.按照屏幕顯示內容，核對身份信息

4.待通道閘門打開後進入通道

5.核驗指紋、面相等生物特徵，無誤後待出口閘門打開後即完成通關查驗



要注意的是，因內地居民入境港澳地區時需憑證接受查驗，港澳居民進入內地時需憑證辦理停居留、出行等事宜，所以所有往來內地和港澳地區的人員，仍應隨身攜帶本人有效出入境證件。