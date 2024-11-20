Pokémon特別版捉精靈下月舉行　港領隊：料吸引旅客　有經濟效益

Pokémon GO City Safari將於下月7至8日在香港舉行，活動共設計6條路線供玩家捕捉精靈，包括長洲、尖沙咀及昂坪等地區。Pokémon GO 香港隊領隊張樂行認爲，是次活動的地點具香港特色，相信可吸引各地旅客到港，為香港帶來大量經濟效益。



Pokémon GO City Safari將於下月7至8日在香港舉行。（Niantic Hong Kong Limited網站）

Pokémon GO City Safari將在下月初舉行，玩家在活動期間，將有機會捕捉特別版寶可夢。旅發局預計，活動將吸引1萬名旅客和市民參與。張樂行今（20日）在電台節目表示，活動將吸引大量旅客訪港。他引述自己到日韓台等地參加Pokémon GO City Safari的經歷，指飛機上「幾乎8成人都玩緊個遊戲」，而從機場到活動地點的路段更「水泄不通，年宵咁誇張。」

今次活動的6條路線，包括沙田、九龍城、尖沙咀、港島、長洲及昂坪。（Niantic Hong Kong Limited網站）

他表示，過往舉辦該活動的城市，都能收穫很大的經濟效益，而香港是亞洲最大城市之一，亦有東方之珠的美稱，相信今次香港亦不例外。

今次活動的6條路線，包括沙田、九龍城、尖沙咀、港島、長洲及昂坪。張樂行表示，這些地點均具香港特色，「對外國人而言，尖沙咀呢啲地方係冇得彈，又靚又方便。」他並指，Pokémon游戲中，玩家可在景點找到「補給站」，而每個「補給站」均會顯示該景點的特色等資訊，相信加深旅客對香港的認識。

張樂行建議，如日後香港再次舉辦Pokémon GO City Safari，可考慮加入比賽項目。他指，香港玩家在Pokémon比賽的水平較高，如今年世界賽冠軍便由港人奪得。而比賽又會有全球直播，可吸引更多玩家的注目。