Pokemon TCG Pocket抽卡玄學！有方法易出稀有卡？實測發現真相

《Pokemon TCG Pocket》（Pokémon Trading Card Game Pocket）推出後大量玩家都討論開卡包的過程，由於與玩實中的玩卡包有異曲同工，更可以「甩卡」睇有沒有中閃，因此深受玩家喜愛。最近，在玩家中更流傳有開卡包「玄學」，竟可以大機率出現稀有卡。



抽卡玄學

《Pokemon TCG Pocket》在抽卡時，會先進入選卡包的場景，玩家可以按自己的喜好選擇。有玩家發現，在眾多卡包中，會出現一些邊角出現明顯彎曲的卡包，而選擇這種卡包會出現稀有卡牌的機率較高，因此有玩家懷疑是有 BUG。

記者實測發現的確有卡包會出現這種邊角有彎曲的情況，選擇後又真的抽中了水箭龜EX！正想著這個方法「難道真的可行？」的同時，之後再抽 5 次，竟沒有一張稀有卡。那到底這個玄學開卡包方法的真相是什麼呢？

記者同時使用兩部手機，登入同一個《Pokemon TCG Pocket》帳號，其中一個打開「自己的卡牌」，並已最新抽到的卡排列，另個一即進入選卡包的畫面。就算沒有選卡包，但在「自己的卡牌」中已更新了 5 張新卡，而選擇其中一包後，的確出現同樣的 5 張卡。因此，可以認為當玩家點選開卡包，結果已經確定，就算選那一句也不會影響到結果，選卡包只是增加抽卡的樂趣。