Pokémon特別版捉精靈下月舉行　旅發局無人機增破風版｜盛事經濟

財政司副司長黃偉綸和文化體育及旅遊局局長楊潤雄今日（19日）公布明年上半年的香港盛事年表。被問到今年多場無人機表演因天氣取消，黃偉綸透露，旅發局年內尚有的4場無人機表演會參考內地，預備低密度「破風版」作後備之用。總幹事程鼎一在記者會表示，至今已經處理近100宗活動查詢，體育、藝術文化和表演娛樂活動各佔三分一，而活動主辦單位最關注是否有適合場地、政府支持和配合，以及如何協助宣傳等。



程鼎一舉例指，將於下月7至8日舉行的Pokémon GO City Safari: Hong Kong，精靈訓練員會在香港展開冒險，沿6條路線在不同區域捕捉本港特別版精靈，主辦單位預計吸引1萬名旅客和市民參與，局方會全面支援，包括協助物色場地、宣傳推廣、邀請不同地方網紅參與，以及就路線設計提供意見，加入熱門旅遊景點，讓訓練員走訪各區欣賞美景。



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餘下四場無人機活動參考深圳 準備兩個版本抗天氣干擾

在今日2025年上半年香港盛事年表記者會中，有記者問及早前有多項無人機表演因天氣取消，黃偉綸回應時表示，當時電離層有干擾令活動取消，又指同期深圳亦有活動受到影響，他們改用「破風版」表演，即減少無人機數目，「當然無咁靚仔」，但仍成功舉辦活動。他表示，旅發局今年餘下的四場煙火或無人機活動，會參考該模式，為表演準備兩個版本。

財政司副司長黃偉綸預計，明年上半年盛事吸引約84萬旅客參與，較今年同期多逾50%。（周令知攝）

旅發局今年處理近百項盛事查詢 正接洽國際馬戲團、大型流行音樂節來港

程鼎一在記者會表示，旅發局今年3月成立了盛事拓展專組，積極聯絡盛事主辦單位、體育總會、售票平台等，至今已處理了近100項查詢，當中體育、藝術文化活動各佔三份一，20個項目已納入盛事年表或有潛力成為年度盛事。

Pokémon GO City Safari: Hong Kong 旅發局就路線設計提供意見

程鼎一舉例指，將於下月7至8日舉行的Pokémon GO City Safari: Hong Kong，精靈訓練員會在香港展開冒險，沿6條路線在不同區域捕捉本港特別版精靈，主辦單位預計吸引1萬名旅客和市民參與，局方會全面支援，包括協助物色場地、宣傳推廣、邀請不同地方網紅參與，以及就路線設計提供意見，加入熱門旅遊景點，讓訓練員走訪各區欣賞美景。

旅發局總幹事程鼎一表示，旅發局今年3月成立了盛事拓展專組，積極聯絡盛事主辦單位、體育總會、售票平台等，至今已處理了近100項查詢。（周令知攝）

▼9月30日，西九無人機表演因天氣取消▼

