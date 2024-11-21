康樂場地違規放單車　通道受阻普遍　申訴專員：康文署執管欠標準

現時康文署轄下共有14個康樂場地，附設由署方營辦商提供的單車租賃服務，方便市民租用作康樂消閒或短途代步。申訴專員調查發現，康文署營辦商違規擺放單車在許可範圍外、情況普遍，而康文署亦對營辦商的執管機制亦欠一致標準。申訴專員公署建議康文署果斷執管違規行爲，並研究改善執管機制。



申訴專員公署指康文署營辦商違規擺放單車在許可範圍外、情況普遍。康文署對營辦商的執管機制亦欠一致標準。建議署方應果斷執管違規行爲，並研究改善執管機制。（資料圖片）

根據康文署合約條例，單車租賃營辦商不可將單車及相關物品存放在許可範圍外，以免阻塞通道，影響市民出入。惟申訴專員多次實地視察發現，營辦商違規將單車放在許可範圍外，情況普遍，質疑康文署過去有否向營辦商作出提醒或採取執管行動。

康文署可因應營辦商違規情況，作勸諭或警告，若營辦商收到3次警告仍無改善，康文署可考慮暫停或終止其業務。但公署質疑，康文署並無列明發出多少次勸諭後才會作警告，以及勸諭信和警告信是否具有效期。公署建議，康文署應研究改善執管機制，並公開發出警告信的標準。

公署建議康文署，果斷執管對違規行為；加強職員就合約條款及執行程序的培訓；研究改善現時執管機制及相關指引；收集營辦商的表現，特別是違規行為、對遵辦勸諭和警告的態度等，再納入資料庫作為日後審批新許可證參考之用，並建議鼓勵市民監察營辦商的表現。

公署又指，留意到營辦商會在單車亭外展示不同類型單車，供市民選擇或試駕。公署認爲，該行爲有實際需要，建議康文署在監管違規擺放單車同時，檢視其規管會否為營辦商帶來限制，並適當地將部分場地納入許可範圍。