長沙灣爆水管路陷｜申訴專員關注近日多宗路陷　將考慮主動調查

申訴專員陳積志今（3日）表示，關注近日發生多宗路陷事故，包括日前在荔枝角道地下水管爆裂致的士墮坑；公署對受事故影響的司機和乘客表示關心。公署表示，鑑於路陷事故引起社會廣泛關注，會密切留意事態發展，並就相關課題蒐集資料，如有需要考慮展開主動調查行動。



申訴專員陳積志今日表示，關注近日發生多宗路陷事故，稱不但對市民出行帶來不便，亦會構成安全威脅。他指，鑑於路陷事故引起社會廣泛關注，公署會密切留意事態發展，並就相關課題蒐集資料；如有需要，將進行初步查訊，考慮有否展開主動調查行動的需要，以詳細審研有關課題，並提出適切的改善建議，避免類似事故再次發生。

水務署於29日派員到場抽走積水，將墮坑的士吊走。（資料圖片/鄭嘉惠攝）

陳積志引述日前荔枝角道路陷事故，對受影響的司機和乘客表示關心。9月29日，荔枝角道880號對開往旺角方向行車道有地下水管爆裂，造成路面下陷，事件中一輛的士墮坑，司機不適送院檢查。

他又表示，地下水土流失、地下管道（如水管及渠管）損毀或道路地基工程處理不當，有可能造成路陷。公署注意到，在荔枝角道事故發生後，水務署已立即採取跟進行動，全力搶修荔枝角道水管爆裂，並於事發第二日全面重開荔枝角道往旺角方向的行車線。

水務署亦進一步在荔枝角道往荃灣方向的快線進行透地雷達探測，以確保安全。至於較早前發生的幾宗路陷事故，包括水務署、渠務署、路政署等相關政府部門於事後亦已進行搶修及調查工作。