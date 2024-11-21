總督察何兆東與其妻涉受賄110萬區院提訊　何續還柙稱會申請法援

總督察何兆東與其妻涉嫌收取商人110萬現金和禮物，以向商人洩露警方資料案，今(21日)轉到區域法院首次提訊，何早前因未能交出120萬保釋金而仍在還柙，他今並無律師代表，並稱會申請法援，亦沒有保釋申請；何妻則有律師代表，其律師稱需時取法律意見，法官彭中屏把案押後至2025年1月23日再提訊，何需繼續還柙，其妻則准繼續保釋。



何兆東早前透露因交不出保釋金，故仍在還柙，他今再提訊沒有保釋申請。（梁銘康攝）

何被控2項收受利益及3項行為失當罪

被告何兆東（38歲），警務總督察，被控2項公職人員收受利益，及3項公職人員行為失當罪，指他於2021年8月26日、同年9月12日至2023年1月4日期間，從商人曲海鵬接受共逾114萬元的現金和禮物，包括兩筆各50萬元的現金和價值超過14萬元的禮物，以向曲洩露警方內部資料，包括疑犯及涉案人士資料，以及在警方調查的個案中優待曲或他的朋友。

何妻涉協助及教唆罪名

女被告何姸穎（36歲），是何的妻子，家庭主婦，被控一項協助、教唆、慫使或促致公職人員接受利益罪，指她於2021年9月12日至2023年1月4日期間，協助、教唆、慫使或促致何兆東接受上述利益中價值超過13萬元的禮物而優待曲海鵬。

案件編號：ESCC2336/2024