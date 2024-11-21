香港航空明年重返長途市場　復飛黃金海岸溫哥華線　機上有兩餸飯

香港航空計劃明年初復辦黃金海岸及溫哥華航線，宣布由區域航空公司轉型為國際航空公司，並提升機艙服務，包括提供港式餐膳如兩餸飯、提升貴賓室設施等。香港航空主席閰波表示，港航目前財務穩健，本港經濟正在復蘇，貿易往來增長，加上機場三跑系統啟用，預計旅客數量增加，本港市場會更好。



每周四班往返澳洲黃金海岸

香港航空將於明年1月17日恢復黃金海岸航線，每周提供四班往返航班；明年1月18 日亦恢復溫哥華航線。香港航空表示，目前已覆蓋30多個航點，將重返長途國際市場，由區域航空公司轉型為國際航空公司。

香港航空主席閰波表示，港航去年完成重組後，將定位為全服務航空公司，目前財務穩健。他指，本港經濟正在復甦，預計南非和南美等地的貿易往來增長，加上三跑提升機場呑吐量，預計旅客數量增加，本港市場會更好。

航班恢復疫情前水平 聖誕新年預訂量達85%

香港航空指，今年航班數量已全面恢復至疫情前水平，平均客座率維持約85%，預計全年載客量符合預期，超過500萬人次。

聖誕節及農曆新年預訂量已達85%，東北亞滑雪勝地航線預訂達90%。從12月起，香港航空將加開首爾（每日兩班）及東京（每日五班）航班，札幌航班亦增至每日一班；12月亦將開通仙台航線。

閰波表示，農曆新年及聖誕的預訂量較去年同期稍為滯後，但最近增長快，加上內地進一步開放旅遊免簽政策，有望增加中轉旅客，對明年業務感樂觀。

今年增聘逾600人

香港航空今年已增聘超過 600 名員工，多個前線職位已達標，機組人員總數更超過1200人，其中機師有約300人，預計明年將增加六成員工，其中機師增聘六成，機艙服務員將增加 1.6倍。閰波指，人手遍佈本地、日韓台及內地等。

正洽談採購國產客機C919

香港航空今年引進多架空中巴士 A330-300 寬體客機，支援中長途航線；並首次引進A321 加長型客機，配置220個全經濟艙座位，預計今年年底機隊規模將按計劃增加至約30 架客機，提升整體載客量。

港航指，隨着三跑落成，會善用「機場城市」建設及周邊航空網絡，推動多式聯運，例如透過港珠澳大橋實現「空陸空」無縫轉乘。

至於會否採購中國商飛客機C919，閰波表示正在不斷溝通和洽談，強調會選擇更適合公司發展的機型和機隊規劃。

向經濟艙旅客提供「thisthis rice 兩餸飯」

香港航空提升餐飲服務，與米芝蓮餐廳合作，向商務艙提供中式餐膳，包括咖喱薯仔牛根腩等；指定航線的經濟艙亦提供具香港特色的餐食，例如「thisthis rice 兩餸飯」及牛奶公司雪糕。

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至於位於機場中場客運大樓的貴賓室「遨堂」，將加設按摩椅、提供港式美食如車仔麵、蛋撻和碗仔翅。

港航又指，今年將會優先恢復多架A330客機的機上娛樂系統，而部分更引人無線串流技術，乘客可使用個人流動裝實連接並登人有關系統以欣賞內容，目標於2025年陸續全面恢復服務。